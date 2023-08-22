Apple відмовилася від iPhone 15 Pro Max

Старша модель у серії смартфонів iPhone 15 отримає індекс Ultra замість колишнього Pro Max. Про це повідомляє видання MacRumors, посилаючись на журналіста та інсайдера Ендрю О’Хара.

Інформація про те, що Apple хоче відмовитися від Pro Max на користь Ultra, почала циркулювати у ЗМІ ще 2022 року. Про це, зазначає MacRumors, писали такі авторитетні інсайдери, як Марк Гурман , Мінґ-Чі Куо і не лише. Однак починаючи з 2023 року чутки про ребрендінг преміального iPhone 15 затихли. При цьому напередодні вересневої презентації Apple вони знову відновилися.

О’Хара не поділився подробицями про ребрендінг, але зазначив, що цю інформацію йому підтвердили кілька різних джерел. Як пише MacRumors, О’Хара має невеликий, але точний список інсайдів. Наприклад, 2022 року він першим опублікував рендери навушників AirPods Pro 2.

Apple часто змінює назву своїх продуктів у міру їхньої розробки, тому не дивно, що чутки про iPhone 15 Ultra то з’являлися, то зникали, зазначає MacRumors. Так, до релізу AirPods Max усі вважали, що навушники отримають назву AirPods Studio, а операційна система для Vision Pro згадувалася як xrOS – тільки до анонсу AR-гарнітури продукт перейменували на visionOS.

Анонс серії iPhone 15 відбудеться восени 2023 року. За чутками, головною відмінністю версії Ultra від інших моделей стане перископічний об’єктив із шестикратним оптичним зумом.