Xiaomi 12 – оголошено офіційну дату виходу

Як і всі великі виробники, Xiaomi оновлює свої флагмани раз на рік. Нещодавно компанія позбавилася брендингу Mi, і тепер назва її головного смартфона складається тільки з бренду та цифри – Xiaomi 12. Сьогодні китайці офіційно оголосили, коли буде представлений цей девайс.





Xiaomi розкрила дату виходу Xiaomi 12

У минулому було щонайменше кілька потенційних дат релізу від різних джерел, але насправді все виявилося простіше. Як і Xiaomi Mi 11, який дебютував 28 грудня 2020 року, новий Xiaomi 12 представлять рівно того ж дня, лише 2021-го.

Конференція, на якій виробник офіційно оголосить про новий флагман, розпочнеться в Китаї о 19:30, тобто о 14:30 за київським часом. Очікується, що презентація триватиме до чотирьох годин, тому Xiaomi 12, напевно, буде не єдиним героєм цього заходу.

Ми чекаємо, що 28 грудня Xiaomi також покаже MIUI 13 – китайці самі оголосили, що нова версія фірмового інтерфейсу дебютує до кінця року.

Виробник офіційно оголосив лише про прем’єру Xiaomi 12, але відомо, що лінійка складатиметься як мінімум з кількох пристроїв. 28 грудня швидше за все покажуть Xiaomi 12 Pro, а Xiaomi 12 Ultra інсайдери очікують побачити вже в 2022 році.

Більшість фанатів Xiaomi, ймовірно, чекає саме на базову версію флагмана. І не тому, що він буде найдешевшим і отримає новий процесор Snapdragon 8 Gen 1. Багато користувачів втомилися від великих смартфонів, а Xiaomi 12 буде оснащений «лише» 6,2-дюймовим екраном. Завдяки цьому пристрій отримає розміри 152,7 x 70 x 8,6 мм, у той час як прямий попередник із 6,81-дюймовим дисплеєм має габарити 164,3×74,6×8,1 мм. Тобто за сучасними мірками це буде компактний пристрій.