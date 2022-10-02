Infinix анонсувала одразу два цікаві смартфони – HOT 20 5G та ZERO ULTRA

Компанія Infinix починає продажі одразу двох цікавих смартфонів, які безумовно знайдуть свого покупця. Новинки націлені на бюджетний та середньобюджетний сегменти. Мова про Infinix HOT 20 5G & ZERO ULTRA. Перша модель – доступний смартфон з 120 герцевим дисплеєм, а друга – потужний напівфлагман з камерою на 200 мегапікселів.

Що пропонує Infinix HOT 20 5G?

Перш ніж оцінювати будь-який новий гаджет, потрібно на кілька хвилин «стерти» його назву та оцінювати його можливості без урахування того, якою компанією він випущений. Якщо не дотримуватися цього правила, то оцінка може бути неупередженою. Отже, основою Infinix HOT 20 5G став процесор Dimensity 810, який працює на частоті 2.4 ГГц.

Він зібраний за техпроцесом 6 нм, що свідчить про його повне право носити титул як сучасного, так й енергоефективного чіпа. Його застосування в цій новинці дає користувачеві такі переваги, як швидша реакція на запити, миттєве завантаження програм, плавна робота і абсолютно новий досвід користувача в іграх за рахунок істотного підвищення FPS.

У пристрої застосовано технологію розширеної оперативної пам’яті. Завдяки цьому модуль ОЗУ об’ємом 4 Гб забезпечує швидкість роботи, еквівалентну пам’яті об’ємом 7 Гб! Пристрій пропонує 128 Гб пам’яті для зберігання даних. Сховище забезпечує швидкий доступ до них. Для покращення характеристик компанія впровадила у цьому гаджет такі фірмові технології, як

Gaming Turbo,

LinkPlus, Dar-Link 2.0

XArena.

Екран та камера HOT 20 5G

І екран і камера для користувачів є дуже важливими. Деякі люди свідомо вибирають телефон для себе, відштовхуючись від якості та характеристик цих фундаментальних елементів. Цей смартфон пропонує екран з якістю FullHD та діагоналлю 6.6 дюйма. Для деяких сценаріїв, наприклад, ігор, буде до речі те, що частота оновлення кадрів тут дорівнює 120 Гц. Перегляд будь-якого контенту буде комфортним на такому екрані.

Що стосується основної камери Super Nightscape, то її головний датчик має роздільну здатність 50 Мп. Камера забезпечує зйомку високої якості як фото, так і відеоматеріалів. Інженери компанії виконали велику роботу. Камера цього телефону відмінно підходить для того, щоб вести зйомку у складних умовах і, зокрема, при недостатньому освітленні та навіть у повній темряві. Отримання зображень високої чіткості стало доступною реальністю!

Батарея

Від автономності смартфона залежить дуже багато, щоб нею можна було нехтувати. Сформувалася думка, що смартфон має працювати на одному заряді щонайменше один день. Деякі компанії шахраюють і в характеристиках завищують об’єм батареї. Але цей дешевий трюк не працює – люди діляться думками у мережі та обман одразу розкривається. В Infinix HOT 20 5G встановлена ​​”чесна” батарея ємністю 5000 м * год. Це забезпечує можливість роботи під навантаженням протягом дня. Крім того, передбачено і швидке заряджання потужністю 18 Вт. А мережевий адаптер є частиною комплекту постачання.

Важливо відзначити наявність фірмової технології Power Marathon, яка надає додатковий час роботи під час тривалих ігрових сесій. Для зарядки та синхронізації використовується роз’єм Type-C, що став універсальним сьогодні. Таким чином, зарядити свій телефон за потреби можна і в гостях.

Ігрові можливості

Слід розуміти, що смартфон HOT 20 5G, безперечно, «заточений» під ігри. Підстав стверджувати це достатньо. Насамперед, слід зазначити наявність нового графічного прискорювача Dar-link 2.0 Ultimate, що дозволяє оптимізувати глобальні ресурси для використання у смартфоні. Тут використовується штучний інтелект, який аналізує потребу кожного з діючих потоків процесора і раціонально розподіляє навантаження.

Технологія XArena AI Gaming забезпечує найкраще відображення процесу гри на екрані смартфона. Ваші перемоги будуть більш захоплюючими, а очі не втомлюватимуться навіть після тривалої гри. А технологія LinkPlus 1.0 стежить за тим, щоб підключення до Мережі було стабільним і перебіг гри не переривався ні на секунду.

Ціна та доступність

Infinix HOT 20 5G продається на Aliexpress за акційною ціною в 179 доларів. Стандартна вартість смартфона $285.9.

Infinix ZERO ULTRA

Infinix підтвердила, що Infinix Zero Ultra з’явиться на світовому ринку 5 жовтня. Смартфон має вигнутий дисплей з тонкими верхньою та нижньою рамками та центральним отвором для фронтальної камери. На задній панелі у нього є два великі вирізи та один маленький виріз для встановлення потрійної камери. У більшому вирізі знаходиться датчик основної камери на 200 МП. Крім того, верхня та нижня частини пристрою мають плоскі краї.

Infinix Zero Ultra 5G працюватиме на чіпсеті Dimensity 920, також пристрій буде оснащений до 256 Гб постійної та 8 Гб оперативної пам’яті. Новинка матиме операційну систему XOS 12 на базі Android 12, яка дозволить розширити віртуальну оперативну пам’ять до 3 Гб. Також підтверджується, що пристрій буде оснащений потрійною камерою на 200 МП та селфі-камерою на 32 МП. Очікується, що пристрій матиме 8-мегапіксельний об’єктив і ще один 8-мегапіксельний об’єктив. Також повідомляється, що Zero Ultra 5G буде оснащений 6,7-дюймовим вигнутим AMOLED-дисплеєм з акумулятором ємністю 5000 мАг та швидкою зарядкою 180 Вт.

На початку продажів на Aliexpress будуть просити всього 499 доларів США. Стандартна вартість смартфона – $714.2