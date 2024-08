Вбивцю флагманів від Samsung показали за місяць до релізу

Портал Android Headlines опублікував офіційні характеристики і зображення майбутнього недорогого флагмана Samsung Galaxy S24 FE, не залишаючи ентузіастам простору для уяви.

Судячи з рендерів і скріншотів сторінки продукту, Galaxy S24 FE буде оснащений чипом Exynos 2400e. Смартфон працюватиме під управлінням One UI 6.1.1 з коробки, а значить, отримає всі функції Galaxy AI, включно з Generative Edit, Circle to Search, Sketch to Image і Live Translate.

Крім того, Galaxy S24 FE запропонує алюмінієву рамку і 6,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 1900 ніт і захисним склом Gorilla Glass Victus+. На задній панелі розташовані три камери – основна на 50 Мп, надширококутна на 12 Мп, і телефото на 8 Мп з 3-кратним оптичним зумом. Роздільна здатність селфі-камери становитиме 10 Мп.

Серед інших особливостей Galaxy S24 FE – акумулятор ємністю 4565 мАг, пиловологозахист, NFC.

Джерело стверджує, що Samsung Galaxy S24 FE буде доступний у графітовому, синьому, сріблясто-білому, зеленому і жовтому кольорах, а також ще у двох відтінках, ексклюзивно доступних на сайті Samsung.