Залишилось 4 дні: Київстар зробить платною безкоштовну послугу вже цього тижня

Найбільший оператор мобільного зв’язку України, компанія Київстар, повідомила про зміну вартості популярної послуги. Нововведення почне діяти вже за 4 дні, з 15 серпня 2024 року.

Згідно повідомлення прес-служби оператора, для українців зросте вартість заміни SIM-карт. Це стосується як основної SIM, так і додаткових SIM-карт, які надаються за умовами послуг SIM для планшета та для другого телефона. Мова йде про негарантійні випадки.

З 15 серпня вартість заміни SIM-карти становитиме 50 гривень. Раніше ця послуга коштувала 25 гривень для бізнес клієнтів, та була безкоштовною для абонентів передплати.

Зміни будуть діяти по всій території України та для абонентів всіх тарифів.