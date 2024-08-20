Названо головні переваги Samsung Galaxy S24 FE

Мережевий аналітик під псевдонімом Anthony розкрив на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній Twitter) ключові переваги Samsung Galaxy S24 FE перед Samsung Galaxy S23 FE.

Так, нова модель отримає більш яскравий дисплей з піковим значенням яскравості в 1900 ніт. Сильно збільшиться діагональ екрана, до 6,7 дюйма. Система охолодження буде більш ефективною, з великою випарною камерою.

Чип Exynos 2400 повинен підняти продуктивність на новий рівень. І це хороша новина для мобільних геймерів. Об’єм оперативної пам’яті збільшиться до 12 ГБ. Захист корпусу забезпечить міцне скло Gorilla Glass Victus 2.

Пристрій буде товщим на 8 мм, але це вже навряд чи хороша новина. А ось те, що тираж виявиться вищим, і список країн, в яких смартфон можна буде купити, розшириться, не може не радувати.

Раніше повідомлялося, що новий Samsung Galaxy S25 Ultra отримає такий же акумулятор, як в попередника, а формами корпуса буде схожий на iPhone.