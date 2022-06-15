Стала відома вартість нещодавно презентованого Xiaomi Band 7 на глобальному ринку

Оновлений фітнес-трекер від Xiaomi нещодавно презентували для власного ринку, а найближчим часом гаджет надійде і до Європейського ринку. Вже сьогодні відомо про його вартість – вона приблизно становитиме близько 50-60 євро.





Серед істотних змін у функціональності відносно попередника відзначають появу опції Always-on-Display. Вона дасть змогу безперервно транслювати найважливішу інформацію на екран та не вимикатиме його без згоди власника. Наявність Always-on-Display неминуче збільшить навантаження на акумулятор, тож ємність батареї трохи збільшилась – до 180 мАг проти 125 мАг в Xiaomi Band 6.

Фітнес-трекер отримає підтримку голосових асистентів, завдяки браслетові керувати смартфоном стане значно зручніше. Присутня й опція віддаленого керування камерою смартфона.

Виробникові вдалось покращити роботу модуля вимірювання кількості кисню в крові. В новій версії він працює точніше та попереджає користувача про дефіцит кисню. Ця опція актуальна не тільки під час пандемії, а й для спортсменів, адже вона дозволяє контролювати ступінь навантажень під час тренувань. Пристрій отримав ще більше програм тренувань, в тому числі і у воді, адже браслет захищено від вологи.

Фітнес-трекер вміє дбати про відпочинок господаря. Він контролює та фіксує якість сну, формує рекомендації по відновленню організму та веде статистику повсякденної активності: рахує кроки, сердечні скорочення, витрачені калорії, подолану відстань тощо.

З коробки пристрій постачатиметься не тільки з чорним ремінцем, виробник подбав про індивідуальність покупців, а отже, матимемо 6 відтінків комплектного аксесуара.

З кожною наступною версією вартість пристрою дедалі зростає, хоч і не суттєво. З огляду на те, що більшість оновлень в порівнянні з шостою версією була косметичною, експерти прогнозували, що ціна лишиться без змін. Проте зауважимо, що версія для глобального ринку може відрізнятися – можливо, нас потішать модулем NFC чи більш ємною батареєю. Невдовзі дізнаємось про пристрій більше.