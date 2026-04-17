Російські супутники «Рассвєт» вже здатні забезпечувати зв’язок над Україною

Три активні прототипи супутників «Рассвєт» вже створюють короткочасні можливості для військового зв’язку над Україною. Це відбувається до повного розгортання супутникового угруповання, яке у Росії позиціонують як аналог мережі Starlink. Про це свідчить нове дослідження.

Аналітики простежили за орбітальним рухом цих прототипів компанії «Бюро 1440» і з’ясували, що вони рухаються компактно, регулярно пролітаючи над Україною. Кожен проліт утворює «робоче вікно» тривалістю 15-20 хвилин, під час якого можливий зв’язок.

Навіть така обмежена конфігурація, вважають дослідники, вже відкриває можливості для військового використання. Якщо перші 16 супутників будуть оптимально розміщені на орбіті, ефективність системи зросте. Це дозволить підтримувати регулярні сеанси кілька разів на день, загальний час доступу може досягти кількох годин щоденно.

«Це підкреслює необхідність негайних заходів протидії без очікування повноцінного розгортання мережі», — йдеться в дослідженні.

Окремою загрозою є керування ударними безпілотниками. Сценарій, реалізований через Starlink, можливий лише до обмеження доступу для російських військових. З появою супутникового ретранслятора «Рассвєт» Росія зможе керувати дронами в реальному часі незалежно від іноземних комерційних мереж.