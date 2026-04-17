Vodafone аналізує ринок і готовий купувати провайдерів з GPON

Vodafone Ukraine має намір розширювати фіксовану мережу, підходячи до цього як самостійно, так і через купівлю інших провайдерів. Генеральний директор компанії, Ольга Устинова, підкреслила в інтерв’ю «Економічній правді», що фіксований зв’язок є одним із чотирьох ключових напрямків оператора.

На думку Устинової, ринок фіксованого інтернету в Україні все ще занадто роздроблений і недоінвестований. Оператор вважає, що технологія пасивної оптичної мережі (GPON) повинна бути доступною у кожному домі, враховуючи часті блекаути. Тому Vodafone Ukraine активно розвивається у цьому напрямку і паралельно шукає компанії для поглинання.

Основний пріоритет придбання — провайдери з уже наявною GPON-інфраструктурою. Логіка оператора полягає у конвергенції мереж. Оскільки технологія 5G вимагає прокладання оптики до базових станцій, провайдери можуть розводити волокно по квартирах, якщо воно вже заведено в будинок.

Устинова не приховує, що малі провайдери зможуть виконувати допоміжну роль, наприклад, як підрядники для прокладання оптики. Кінцеву ж послугу абоненту надаватиме сам Vodafone Ukraine. Вона вважає, що клієнт має отримувати одну послугу й користуватися одним пристроєм, незалежно від мережі — мобільної чи фіксованої.

Цей підхід відповідає глобальній тенденції конвергенції телекомунікацій, яка в багатьох країнах завершилася кілька років тому. В Україні мобільний і фіксований зв’язок розвивалися здебільшого окремо, проте розрив поступово скорочується.

Ранніше Vodafone Ukraine вже зробив крок у цьому напрямку. Оператор завершив консолідацію інтернет-провайдера «Фрінет» (торгова марка O3), викупивши останні 9,4% акцій за $2 млн, ставши його повним власником.