Стівен Спілберг повертається з хітом: критики в захваті від фантастичного трилера «День викриття»

Новий фільм Стівена Спілберга «День викриття» (The Day of Disclosure) вже встигли оцінити перші кінокритики, і їхні відгуки виявилися напрочуд позитивними. Багато хто з журналістів, які побували на закритому показі, безапеляційно називає стрічку найкращою роботою легендарного режисера за останні двадцять років.

Преса описує фільм як справжні емоційні американські гірки. За словами перших глядачів, у картині гармонійно поєдналися динамічні погоні, детективні таємниці та романтична лінія, і все це подано під якісним науково-фантастичним соусом. Деякі критики навіть радять глядачам йти в кінотеатри, навмисно уникаючи перегляду трейлерів, щоб не зіпсувати собі враження від несподіваних сюжетних поворотів. Окремих овацій від преси удостоїлася Емілі Блант — її акторську гру в цій картині називають видатною.

Сюжет «Дня викриття» розгортається навколо таємного перебування інопланетян серед звичайних людей. Уряд роками ретельно приховував цей факт, проте ситуація різко виходить з-під контролю, коли прибульці прямо під час прямого ефіру захоплюють свідомість ведучої прогнозу погоди. Одночасно з цим досвідчений експерт із кібербезпеки влаштовує масштабний витік секретних даних, намагаючись розкрити людству правду, яку так довго приховували.

У широкий прокат стрічка виходить вже 12 червня.