Paramount офіційно оголосила про екранізацію Call of Duty

У вересні 2025 року американська компанія Paramount Pictures офіційно підписала угоду зі студією Activision, щоб спільно зняти повнометражний фільм за мотивами популярного шутера Call of Duty. У планах було створити щонайменше одну стрічку за мотивами ігрового всесвіту, але угода передбачає й інші продукти: як для кінотеатрів, так і для телебачення.

А тепер кінокомпанія Paramount Pictures нарешті анонсувала майбутню екранізацію, представивши логотип фільму та позначивши точну дату виходу в прокат — 30 липня 2028 року. Як відомо, режисером картини виступить Пітер Берг («Глибоководний горизонт» і «Первозданна Америка»), а сценарій напише Тейлор Шерідан («Морський бій»).

Примітно, що Берг і Шерідан вже працювали разом над фільмом «За будь-яку ціну» 2016 року, який отримав визнання критиків, зібрав рейтинг 97% на Rotten Tomatoes і був номінований на премію «Оскар». Тож очікується, що дует чудово проявить себе і цього разу — тим більше, що Paramount планує орієнтуватися на досвід зйомок «Топ Ган: Меверік».

Раніше стало відомо, що компанія Embracer Group працює над масштабною AAA-грою за мотивами «Володаря перснів» — з акцентом на реалістичні битви, відкритий світ і RPG-систему. Бюджет проєкту складе близько 100 мільйонів доларів, розробкою, ймовірно, займеться студія Warhorse, а фінансування надходить безпосередньо від одного з фондів ОАЕ.