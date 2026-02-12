«Мумія» повертається: Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс знову разом у культовій франшизі

Студія Universal Pictures офіційно підтвердила повернення на екрани однієї з найулюбленіших пригодницьких серій — «Мумії». Після тривалих місяців переговорів компанія успішно закрила угоди з головними зірками оригінальних фільмів. Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс знову втілять культові образи Ріка та Евелін О’Коннеллів. Прем’єра довгоочікуваної стрічки запланована на 19 травня 2028 року.

Це стане знаковим возз’єднанням акторського дуету. Нагадаємо, що Брендан Фрейзер знімався у всіх трьох частинах франшизи (1999–2008), тоді як Рейчел Вайс брала участь лише у перших двох фільмах, відмовившись від зйомок у третій частині («Гробниця імператора драконів»).

Режисерське крісло нового проєкту займе дует Метта Беттінеллі-Олпіна та Тайлера Джиллетта, відомий у кіносвіті під псевдонімом Radio Silence (автори нових частин «Крику»). Деталі сюжету наразі тримаються у суворій таємниці. Проте інсайдери описують проєкт не як повний перезапуск, а як прямий сиквел. Найцікавіше те, що новий фільм, імовірно, ігноруватиме події третьої частини, повертаючись до “канонічної” історії кохання та пригод Ріка й Евелін.

Ще однією інтригою залишається можлива участь Двейна «Скелі» Джонсона. За даними джерел, актор розглядає можливість повернутися до ролі Царя Скорпіонів, з якої фактично розпочалася його кар’єра в великому кіно.