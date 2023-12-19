Після “Гладіатора 2” Рідлі Скотт зніме фільм про переговірника

Як повідомляє Deadline, відомий режисер Рідлі Скотт анонсував свій наступний проект – бойовик під назвою “Бомба”, заснований на однойменному оповіданні Кевіна Макміллана. У центрі сюжету фільму – переговірник Френкі Іпполіто, який опиняється в ситуації з високими ставками в ніч перед своїм весіллям. Його місія – домовитися з людиною, яка планує підірвати бомбу в центрі Лондона. Цікаво, що чоловік наполягає на розмові лише з Френкі через спільне минуле.

Сценарій до “Бомби” напише сам Кевін Макміллан, що забезпечить автентичну адаптацію його захопливої історії. Однак виробництво фільму розпочнеться після того, як Рідлі Скотт завершить роботу над довгоочікуваним сиквелом “Гладіатора”.

Deadline повідомляє, що за права на екранізацію “Бомби” точилася жорстока боротьба, і найбільші гравці індустрії, зокрема Apple, Netflix та Warner Bros. боролися за право на екранізацію. Зрештою, права на екранізацію отримала студія 20th Century Studios.