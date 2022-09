Вийшов офіційний тизер серіалу по однойменній грі The Last of Us

Канал HBO поділився двохвилинним тизером нового серіалу The Last of Us – телевізійної адаптації однойменної відеоігри. Оригінальна The Last of Us дуже сподобалася геймерам та критикам, тому HBO грошей на проект не пошкодували — серіал уже називають одним із найдорожчих шоу сучасності.

Власне, за сценами з тизера вже можна скласти уявлення про бюджет. Графіка, монтаж, операторська робота – все на найвищому рівні та з великою увагою до деталей. За сценарій теж навряд чи варто хвилюватися, адже над ним працював творець оригінальної гри Ніл Дракманн, а допомагав йому Крейг Мазін — сценарист серіалу «Чорнобиль».

Дія The Last of Us розгорнеться навколо пандемії, викликаної кордицепсом, грибом, що мутував. Зараженій його спорами перетворюються на подобу зомбі, агресивно налаштованих проти людей. Головні ролі в серіалі дісталися Педро Паскалю та Беллі Рамсі («Гра престолів»), а старт самого шоу відбудеться десь на початку 2023 року.