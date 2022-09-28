Фотографії користувачів Google Фото виявились пошкодженими

У програмі Google Фото дуже багато користувачів та передплатників. Люди використовують її як заміну галереї для перегляду фото та зберігають усі зображення у хмару, щоб не займати пам’ять на пристрої. Проте виявляється, що це може бути трохи ризиковано.

Google Фото знищує старі фотографії

Якщо ви використовуєте програму Google Фото на смартфоні, то, напевно, зіткнулися з проблемою, яку обговорюють уже кілька днів. Вона полягає у появі дивних спотворень на фотографіях, що зберігаються у хмарі. На сайті підтримки Google є щонайменше дюжина повідомлень про цей баг.

Люди засмучені тим, що на їхніх старих фотографіях з’явилися артефакти, що виглядають так, ніби хтось пролив воду на паперову фотографію. Користувачі, які повідомляють про проблему, зазначають, що в основному вона стосується старих фотографій, більшість з яких зроблено у 2014 році. Причому баг виникає незалежно від того, на якому смартфоні було зроблено фотографію.

Рішення є, але не від Google

Виявляється, що вирішити проблему можна дуже просто. Все, що потрібно зробити, це завантажити фотографії за допомогою інструмента Google Takeout. Тоді завантажені фотографії матимуть дві версії: оригінальну та відредаговану. Остання має вказані вище недоліки, а вихідна ціла.

Другий варіант вирішення проблеми запропонував чоловік із служби підтримки. Він пропонує в налаштуваннях Google Photo виставити зображення у вихідній якості, щоб замість відредагованої версії показувався оригінальний файл.

Google ще не розібрався з усією ситуацією, і користувачів це явно дратує. Дивуватися тут нема чому, адже кому хотілося б, згадуючи старі часи, бачити, що фотографії знищені хмарою, в якій вони зберігаються?