Дуже скоро ми побачимо дві нові частини “Холодного серця”

Стало відомо, що компанія Disney наразі розробляє третю частину популярної франшизи “Холодне серце”. Однак остання заява генерального директора Disney Боба Ігера стверджує, що кінокомпанія насправді працює над двома анімаційними фільмами одночасно.

У своєму несподіваному одкровенні Ігер згадав, що не тільки “Холодне серце 3” знаходиться в процесі роботи, але також існують плани щодо “Холодного серця 4”. Хоча Ігер не надав багато деталей про фільми, талановитий сценарист і співрежисер попередніх фільмів Дженн Лі разом зі своєю командою в Disney Animation старанно працює над обома історіями одночасно.

Оригінальний анімаційний фільм “Холодне серце” дебютував у листопаді 2013 року, а його продовження – у листопаді 2019 року. Перший фільм зібрав у прокаті приголомшливі 1,334 мільярда доларів, тоді як друга частина перевершила цю цифру з вражаючими 1,453 мільярда доларів, встановивши рекорд для анімаційних фільмів. Не дивно, що Disney вирішив продовжити франшизу і випустити більше фільмів, щоб задовольнити величезний попит шанувальників.