Американська кіноакадемія змінила правила «Оскара»: ШІ-актори та згенеровані сценарії залишаться без нагород

Американська кіноакадемія офіційно оновила правила вручення премії «Оскар», закривши шлях до нагород для робіт, створених за допомогою штучного інтелекту. Зміни, що набули чинності 1 травня, безпосередньо стосуються акторських і сценарних категорій. Відтепер за статуетку зможуть змагатися лише ті ролі, які зазначені в офіційних титрах і однозначно зіграні живими людьми за їхньої згоди. Аналогічна вимога висувається і до сценаріїв — вони мають бути написані виключно людиною.

Водночас Кіноакадемія не вводить тотальної заборони на використання нейромереж у кіновиробництві. Застосування цифрових інструментів під час створення фільму жодним чином не впливатиме на шанси отримати номінацію. Проте організатори наголошують, що ретельно оцінюватимуть ступінь участі людини у творчому процесі, і залишають за собою право вимагати від авторів детальну інформацію про те, як саме в проєкті застосовувався генеративний штучний інтелект.

Нові обмеження стали реакцією на низку гучних індустрійних скандалів. Зокрема, творців фільму «Гладіатор 2» звинуватили в тому, що вони нібито без згоди використали зовнішність акторів масовки для генерації цілих трибун з глядачами. Ще більшого розголосу набула історія з повністю згенерованою ШІ-актрисою Тіллі Норвуд, створеною студією Xicoia, яка позиціює себе як перше «агентство талантів на базі штучного інтелекту». Новина про те, що інтереси цифрового персонажа готові представляти кілька великих агентств, викликала жваві дискусії у професійному середовищі.

І хоча кіноіндустрія, на відміну від книговидання, ще не стикалася з масштабними прецедентами екранізації повністю згенерованих сценаріїв у великому кіно, превентивні кроки Кіноакадемії свідчать про те, що Голлівуд серйозно готується до нових викликів і очікує появи таких проєктів уже найближчим часом.