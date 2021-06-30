Кіна не буде: в Україні заборонили популярні онлайн-кінотеатри

Добре відомі українцям онлайн сервіси для перегляду фільмів та серіалів потрапили до міжнародного «чорного списку» WIPO Alert Database. Йдеться про такі популярні ресурси, як kinogo.zone, rezka.ag, seasonvar.ru та ex-fs.net.





Наразі відомо що на технічній стороні роботи ресурсів дана подія ніяк не позначиться. Однак вони точно стануть менш привабливими для рекламодавців.

Цікаво, що ініціатором такого «бану» для вказаних кіносайтів стала саме Україна. Наша держава нещодавно розпочала активну боротьбу із піратством та зазіханнями на інтелектуальну власність. Зокрема приєдналася до платформи WIPO Alert наприкінці минулого року. WIPO Alert Database є міжнародною базою даних, до якої усі держави-члени Всесвітньою організації інтелектуальної власності мають право додавати інформацію про підозрілі сайти.

На думку керівника Департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності в Міністерстві економіки України Андрія Демчука, оголошення війни піратству неодмінно принесе результати. Як влучно зауважив експерт, прибуток нелегальних сайтів точно не залишиться на попередньому рівні. Адже вони стануть вкрай непривабливими для рекламодавців. Жодна серйозна компанія не захоче «світитися» на такому сумнівному ресурсі.

Внесення компанії до «чорного списку» WIPO Alert Database відбувається наступним чином: правовласники певного продукту проводять постійний моніторинг сайтів-порушників, щомісяця передаючи дані про підозрілі ресурси до кураторів вітчизняної антипіратської ініціативи «Чисте небо»; далі інформація потрапляє до Мінекономіки; а потім державна структура передає всі отримані дані до WIPO Alert Database.

Окрім участі у міжнародній діяльності із протидії піратству, Україна також нещодавно збільшила покарання за крадіжку інтелектуального майна. Тепер кожен, хто зазіхає на результати чужої творчої чи наукової праці, змушений буде подумати двічі. Адже винним у такому злочині загрожуватимуть величезні штрафи, а часом навіть в’язниця.

Наразі ж онлайн-кінотеатри працюють без будь-яких перешкод та є доступними до користування українцям. Однак припускаємо, що це не на довго.