13 кращих фільмів з неочікуваним сюжетом

Ви любите фільми, які починаються одним чином, але обертаються зовсім не так, як ви очікували? Netflix пропонує досить багату колекцію фільмів, здатних наситити апетит на кіно. Головне не дивитися виключно американські картини — благо європейських та азіатських також достатньо.

У цій добірці познайомимося з фільмами, які відрізняються наявністю несподіваних твістів. Ймовірно, деякі ви вже бачили, інші можуть стати новинкою.

Не забудьте написати в коментарях свої пропозиції, якщо знаєте щось цікаве.

“Острів проклятих” (Shutter Island)

Рейтинг imdb: 8.2/10

Мартін Скорсезе та Леонардо ДіКапріо створили психологічний шедевр, дія якого відбувається у 1954 році. Федеральний маршал Тедді Деніелс прибуває до психіатричної клініки для особливо небезпечних злочинців на віддаленому острові для розслідування зникнення пацієнтки. Однак дивна поведінка персоналу, загадкові натяки та незрозумілі події змушують його засумніватися у всьому, що він бачить.

“Невидимий гість” (The Invisible Guest)

Рейтинг imdb: 8/10

Іспанський детектив від режисера Оріола Пауло майстерно грає з наративною структурою. Успішний бізнесмен Адріан Доріа прокидається у замкненому номері готелю поряд із тілом коханки. Над ним нависає звинувачення у вбивстві, і лише одна ніч для роботи з престижним адвокатом Вірджинією Гудман для підготовки захисту. Через серію флешбеків та суперечливих показань фільм занурює у лабіринт брехні, маніпуляцій та спотворених спогадів, де нікому не можна довіряти.

“Служниця” (The Handmaiden)

Рейтинг imdb: 8.1/10

Вишуканий еротичний трилер Пак Чханука розгортається в Кореї 1930-х років, окупованій Японією. Молода кишенькова злодійка наймається служницею до японської спадкоємиці в рамках складної афери, розробленої шахраєм, що видає себе за графа. План полягає в тому, щоб спокусити багату жінку, оголосити її божевільною та заволодіти статками. Однак наростаючий потяг між служницею та пані порушує всі плани. Фільм розділений на три частини, кожна з яких представляє історію з погляду різних персонажів, поступово розкриваючи справжні мотиви кожного.

“Міраж” (Mirage)

Рейтинг imdb: 7.4/10

Іспанський науково-фантастичний трилер з елементами петлі. Віра, медсестра та мати переїжджає з сім’єю до нового будинку. Під час рідкісної електромагнітної бурі вона виявляє старий телевізор, через який може спілкуватися з хлопчиком, який жив у тому самому будинку 25 років тому. Вирішивши запобігти його трагічній смерті, Віра створює тимчасовий парадокс і прокидається в альтернативній реальності, де її дочка ніколи не народжувалася. Фільм майстерно жонглює паралельними всесвітами, детективною лінією та емоційною історією про кохання та вибір.

“Дзвінок” (The Call)

Рейтинг imdb: 7.1/10

Південнокорейський трилер про двох жінок із різних часових періодів, пов’язаних загадковим телефонним дзвінком через 20 років. Кім Со-йон у теперішньому і О Ен-сук у минулому починають змінювати події історії через свої взаємодії, що призводить до непередбачуваних наслідків. Фільм досліджує парадокси подорожей у часі та темний бік людської психіки, пропонуючи напружене оповідання, де кожен новий дзвінок може кардинально змінити долі обох жінок.

“Андхадхун” (Andhadhun)

Рейтинг imdb: 8.2/10

Індійський кримінальний трилер про сліпого піаніста, який випадково став свідком убивства. Чи, може, не такому вже і сліпого? І, можливо, не таке вже і випадкове? Фільм режисера Шрірама Рагхавана майстерно грає з очікуваннями глядача, поєднуючи елементи чорної комедії, неонуара та детектива. Розумні діалоги, чудова гра акторів та оригінальне використання музики для створення напруги роблять “Andhadhun” одним із найвинахідливіших трилерів сучасного індійського кінематографу.

“Плач” (The Wailing)

Рейтинг imdb: 7.4/10

Моторошний південнокорейський хорор-трилер від режисера На Хон-джина поєднує елементи фольклорних вірувань, християнської демонології та поліцейського розслідування. У маленькому селі відбувається серія жорстоких вбивств після появи таємничого японського незнайомця. Місцевий поліцейський, чия дочка також починає виявляти ознаки дивної хвороби, поринає у світ шаманських ритуалів та надприродних явищ. Фільм майстерно грає з очікуваннями, створюючи невпевненість у тому, хто репрезентує справжнє зло.

“Камера” (Cam)

Рейтинг imdb: 5.9/10

Психологічний хорор про дівчину Еліс, яка працює веб-моделлю на сайті для дорослих. Одного разу вона виявляє, що її обліковий запис захоплений точною цифровою копією, яка веде трансляції і піднімається в рейтингу. Поринаючи в розслідування, Еліс стикається з лякаючою реальністю цифрової ідентичності та її вразливості. Фільм досліджує теми технологічного відчуження, віртуальних особистостей та сексуальної праці в епоху інтернету.

“Відступники” (The Departed)

Рейтинг imdb: 8.5/10

Кримінальний трилер Мартіна Скорсезе про двох таємних агентів — поліцейського, впровадженого в банду, і злочинця, який працює на поліцію. Леонардо ДіКапріо і Метт Деймон грають двох чоловіків із протилежними цілями, але схожими методами, чиї шляхи неминуче перетинаються у смертельній грі подвійних та потрійних агентів. Римейк гонконгського фільму Infernal Affairs відрізняється високим темпом, напруженою атмосферою та цілою серією несподіваних поворотів.

“Секрет у їхніх очах” (The Secret in Their Eyes)

Рейтинг imdb: 8.2/10

Аргентинський детективний трилер, який отримав Оскар за найкращий іноземний фільм. Колишній судовий слідчий Бенхамін Еспозіто вирішує написати роман про одну нерозкриту справу про вбивство молодої жінки, яка переслідувала його протягом 25 років. Повертаючись до старих доказів і зустрічаючись із учасниками тих подій, він розкриває не лише таємниці злочину, а й власні втрачені можливості.

“Спогади про вбивство” (Memories of Murder)

Рейтинг imdb: 8.1/10

Культовий кримінальний трилер від режисера “Паразитів” Пон Джун-хо заснований на реальній історії першого корейського серійного вбивці. У провінційному містечку відбувається серія жорстоких вбивств молодих жінок. Місцевий детектив із сумнівними методами роботи та столичний поліцейський, який вірить у силу сучасної криміналістики, змушені працювати разом. Фільм не просто розповідає історію розслідування, а й показує Південну Корею 1980-х років, яка перебуває на переломному етапі між авторитаризмом і демократією, традиціями та модернізацією.

“Гра” (The Game)

Рейтинг imdb: 7.7/10

Психологічний трилер Девіда Фінчера з Майклом Дугласом у ролі багатого інвестиційного банкіра Ніколаса Ван Ортона, який отримує від брата незвичайний подарунок на день народження – участь у загадковій “грі” від компанії Consumer Recreation Services. Те, що починається як інтригуюча розвага, швидко перетворюється на небезпечну параною, коли грань між грою та реальністю повністю стирається.

“Геть” (Get Out)

Рейтинг imdb: 7.8/1

Дебютний фільм режисера Джордана Піла став справжнім феноменом, змішавши елементи хорору, сатири та соціального коментарю. Молодий фотограф Кріс Вашингтон вирушає на вихідні знайомитися з батьками своєї білої дівчини Роуз. Те, що починається як незручна сімейна зустріч із відтінком мікроагресії, поступово перетворюється на кошмар, що розкриває зловісні наміри родини Армітаж.