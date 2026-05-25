Випускний у 2026 році може коштувати понад 34 тисячі гривень: на чому найбільше зросли витрати

В Україні випускний вечір у 2026 році став помітно дорожчим. За оцінками сервісу Emporium, повний набір витрат на свято — образ, банкет, фото- та відеозйомка, аксесуари й інші супутні послуги — у середньому може коштувати близько 34 300 грн. У 2025 році аналогічний набір оцінювали приблизно у 27 350 грн.

Таким чином, за рік випускний подорожчав орієнтовно на 25,4%. Водночас інтерес до самого формату традиційного святкування знижується. Аналіз пошукових запитів у Google показав, що загальна зацікавленість темою випускного зменшилася на 25%, а кількість запитів щодо суконь, зачісок, макіяжу, оренди авто, фотозон і квітів скоротилася на 20–40%.

Натомість українці значно частіше почали цікавитися вартістю випускного. За даними Emporium, кількість таких запитів зросла у 15 разів. Це може свідчити, що родини не відмовляються від свята повністю, але уважніше рахують бюджет.

Що подорожчало найбільше

Найбільше за рік зросла вартість б’юті-послуг. Макіяж і зачіска у 2026 році в середньому коштують близько 2 200 грн проти 1 600 грн торік. Це на 37,5% більше.

Оренда банкетної зали подорожчала на 30,8%, або приблизно на 2 000 грн. Аксесуари зросли в ціні на 28% — з 2 500 до 3 200 грн. Взуття стало дорожчим на 26,7%, а сукні — приблизно на 25%: середня ціна зросла з 10 000 до 12 500 грн.

Інші витрати також збільшилися. Паперовий фотоальбом подорожчав на 23% — з 900 до 1 100 грн. Чоловічий костюм у середньому коштує близько 6 500 грн, що на 18% більше, ніж у 2025 році. Послуги фотографа або відеооператора зросли з 3 800 до 4 500 грн. Подарунки вчителям уже не є головною статтею витрат, але середній чек і тут піднявся — з 1 300 до 1 500 грн.

На ціни вплинули подорожчання косметики, оренди робочих місць у салонах, продуктів, енергоносіїв, матеріалів і транспортних витрат.

Де випускний найдорожчий і як можна зекономити

Найдорожче випускний традиційно обходиться у великих містах. У Києві та Львові орієнтовні витрати на одну людину можуть становити від 28 000 до 35 000 грн. Основні статті витрат — банкетна зала, образ і б’юті-послуги.

В обласних центрах, зокрема у Полтаві чи Житомирі, свято може коштувати 18 000–24 000 грн. У прифронтових містах, серед яких Харків, Запоріжжя та Дніпро, витрати нижчі — приблизно 15 000–19 000 грн. Це пов’язано з тим, що банкетні зали там орендують рідше. У невеликих містах і селах випускний може обійтися у 9 000–13 000 грн.

Водночас формат святкування поступово змінюється. Замість класичних ресторанів випускники частіше обирають digital-квести, активний відпочинок, короткі тури або благодійні вечірки. Наприклад, квест може коштувати від 350 грн за команду, благодійна вечірка — від 3 500 до 7 000 грн на особу, а тур вихідного дня — від кількох тисяч гривень залежно від напрямку.

Змінюється і підхід до подарунків учителям. Замість грошей у конвертах класи частіше купують для школи техніку, спортивний інвентар, Starlink або висаджують дерева й квіти на території навчального закладу.

Щоб зменшити витрати, експерти радять розглядати сукні українських виробників або оренду вбрання, порівнювати ціни на маркетплейсах, шукати акційні пропозиції, замовляти комплекс «макіяж + зачіска» зі знижкою або запрошувати одного майстра на кількох випускниць. Ще один спосіб зекономити — замінити ресторан фуршетом, пікніком або камерною вечіркою на природі.