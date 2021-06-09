Основні правила користування банківськими картами для літніх людей: що можна, а що не можна робити

Пенсіонери, вперше отримавши карту, часто не мають точної інформації про те, як її застосовувати. Ось кілька порад, які дозволять правильно користуватися цим платіжним інструментом.





Що можна

Номер карти можна говорити кому завгодно. Для тих, хто підробляє, зручно дати реквізити роботодавцям для перерахування зарплати. Отримувати кошти в подарунок теж можна за допомогою пластикової карти.

На картку оформляють пенсію, щоб не ходити на пошту і не чекати співробітника поштового відділення будинку. Готівку теж рекомендується зберігати на карті, якщо ви впевнені, що її не заблокують. Пенсіонери – це люди у віці, які можуть мати проблеми із зором, тому їм важко розбиратися з дріб’язком і паперовими банкнотами.

Бажано підключити смс-повідомлення, щоб знати, скільки коштів залишається на рахунку в даний момент. Зазвичай це послуга платна, але вона дозволяє контролювати витрати.

Картою оплачують комунальні послуги, є навіть програми, які роблять це автоматично.

Періодично витрати треба перевіряти, оскільки керуючі компанії іноді допускають помилки в рахунках.

У магазинах пластиковою карткою розплачуються, просто прикладаючи її до платіжного пристрою. Щоб покласти або зняти кошти, можна скористатися банківським терміналом. Карту в цьому випадку вкладають в приймальний отвір лицьовою стороною вгору. Вона відразу забереться всередину, а після виконання операції повертається.

Що не можна

Пароль, придуманий або згенерований, при отриманні картки, говорити нікому не можна. Його знає тільки власник карти. Доступ до цієї інформації може дати правопорушникам можливість списати з рахунку платіжні засоби.

Код зі зворотного боку карти теж не можна повідомляти стороннім, часто це призводить до численних проблем.

Знаючи номер і код, неважко зняти з карти всі заощадження, навіть не користуючись нею безпосередньо.

Всі дані, нанесені на карту, крім номера, слід приховувати від малознайомих осіб. Не можна довіряти їм розплачуватися замість вас, оскільки інформація може бути скопійована.

Трапляється, що пенсіонеру хтось дзвонить і представляється співробітником банку чи поліцейським. В цьому випадку не потрібно називати навіть номер карти. У банку вже є всі необхідні відомості, а поліція та інші органи не мають права їх знати.

Відразу в банк

Якщо ви не можете знайти свою карту і з’явилася підозра, що вона знаходиться у інших людей, відразу ж зателефонуйте в банк. Можна заблокувати карту через додаток, проте поговорити з співробітниками все ж доведеться.

У тому випадку, якщо карта не використовується за призначенням довгий час, краще закрити її. Для цього також треба зв’язатися з банком, що видав платіжний інструмент.