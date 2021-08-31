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Як утилізувати старий принтер та не порушити закон

31.08.2021
1 хвилина на прочитання

Викинуті на смітник принтери і БФП (МФУ) відносяться до відходів третього класу небезпеки. Коли ви виносите принтер на смітник, ви порушуєте закони України: з юридичної точки зору, ви наносите шкоди навколишньому середовищу і робите правопорушення. Давайте розберемося, як правильно утилізувати принтери і багатофункціональні пристрої.


Викинутий принтер може обійтися в кілька сотень гривень, якщо ви фізична особа. Для організацій сума штрафу зростає в багато разів. Більш того, через порушення умов утилізації відходів може бути припинена діяльність комерційної організації.

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Нехай при викиданні принтера шанси понести адміністративну відповідальність тяжіють до нуля, варто подумати і про екологічний аспект проблеми

Як утилізувати старий принтер

Як і у випадках з фотоапаратами і смартфонами, є кілька варіантів вирішення проблеми без виходу з правового поля:

  • Якщо принтер робочий, його можна пожертвувати некомерційній організації і навіть отримати за це податкове вирахування.
  • Здайте в спеціалізовану компанію з переробки або пункт повернення і утилізації електротехніки виробника (подібні програми є у HP, Epson, Samsung і у інших великих виробників).
  • Здайте принтер в сервісний центр на запчастини – можливо, за це ще й заплатять.
  • Подаруйте принтер тим, хто його потребує, але не має коштів на придбання нового друкувального пристрою. Ніколи не пізно робити добрі справи.
  • Здайте принтер в магазин під час акції (великі мережі час від часу проводять заходи щодо приймання оргтехніки для утилізації і при цьому дають знижки на покупку нового обладнання).
  • Працюючий принтер можна спробувати продати на одному з інтернет-майданчиків.

Картриджі та фотобарабани

Тонер картриджів – найнебезпечніше, що є в принтері і багатофункціональному пристрої. У фарбувальному порошку містяться полімери етилену, двоокис титану, сажа та інші екологічно небезпечні речовини. Становить небезпеку для навколишнього середовища і корпус картриджа. Пластик розкладається 300 і більше років, завдаючи шкоди екології.

При утилізації в спеціалізованій компанії картридж піддається розбиранню, сортуванню, механічній і термічній обробці. Під впливом високих температур небезпечні хімічні сполуки розкладаються на нешкідливі компоненти, а пластик і метали йдуть на виготовлення нової оргтехніки. Фотобарабани дроблять на малих обертах, щоб уникнути вибуху. Після дроблення відокремлюють пластикову крихту – вона йде на вторинну переробку. Решта складових підлягають захороненню на спеціальних полігонах, так що винос на смітник старого принтера не безпечний для екології.

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31.08.2021
1 хвилина на прочитання

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