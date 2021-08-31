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Вчені розповіли, як довго людина зможе жити на інших планетах без скафандра

31.08.2021
3 хв. на прочитання

Нашу Сонячну систему населяють великі і маленькі планети, що складаються з різних хімічних сполук. Колись настане час і ми покинемо Землю в пошуках нового життя для людства. Однак важко повірити в те, що космічні маси, до яких можна долетіти – непридатні для життя людини.


Чи справді це так? І чому ж ідея про колонізацію Марса звучить так реально і правдоподібно? Чи є життя на інших планетах?

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Сонце

Якщо ви вирішили полетіти у відпустку на найгарячішу планету нашої Сонячної системи, то тричі подумайте. Згадайте уроки біології. Адже доросла людина складається на 60% з води. Ви просто випаруєтеся при приземленні на Сонце, а швидше за все взагалі не долетите до нього через опромінення радіацією. Так що на Сонці життя людини триватиме 0 секунд.

Меркурій

Як ми з’ясували, Сонце для відпустки нам не підходить, але що ж щодо Меркурія?

Ця планета найближча до зірки, але вона позбавлена ​​атмосфери, тому там екстремальний холод межує з пекучою спекою. Сторона, яку освітлює Сонце розпечена до 430 ° С, а нічна половина страждає від моторошного холоду -180 ° С.

Ми проживемо на Меркурії рівно стільки, наскільки нам вистачить затримки дихання. Якщо ви завзятий курець – вам на цій планеті не протриматися і хвилини. Тому у відпустку потрібно летіти кудись в більш відповідне місце, адже 2 хвилини – це дуже мало.

Венера

На Венері людині вже точно нічого робити, незважаючи на те, що вона знаходиться далеко від Меркурія і Сонця. Планета зустріне вас такими теплими обіймами, що ви засмажитесь, не пройде і секунди.

Дійсно, цей небесний об’єкт виключений зі списку життєпридатних планет. На Венері панує спека в 470 ° С, а атмосферний тиск вище тиску на Землі в 90 разів. Вас не тільки розплавить від жаркої спеки, а й сплющить.

Цікаво те, що на Венері така ж гравітація, як і на нашій планеті, але ось прожити на ній ви не зможете і 1 секунди.

Марс

 

Якщо думаєте, що і на Марсі вам буде погано, то ви не помиляєтеся, хоча і є пару причин туди полетіти.

Червона планета дуже холодна, температура на ній в середньому тримається на 63 ° С зі знаком мінус. Але відчувається такий холод набагато м’якше, ніж на Землі, тому що Марс наділений тонкою атмосферою і повітря там розріджене. Теплої куртки вам буде досить, щоб зігрітися, але це не гарантує вам довге життя на Червоній планеті.

Справа вся в тому, що атмосферний тиск на Марсі дуже низький в порівнянні з нашою планетою. Вашу шкіру і внутрішні органи просто розірве і ви швидко помрете. До того ж на Марсі постійні бурі та інфрачервоне випромінювання.

Звичайно, ви зможете прожити на Червоній планеті близько 2-х хвилин, якщо затримаєте дихання. Але, якщо ви хочете записатися в програму колонізації Марса – не поспішайте.

Юпітер і Сатурн

Як ми знаємо, ці планети – газові гіганти. Вони не мають твердої поверхні і складаються з величезної кількості дрібних частинок. При приземленні ви просто застрягнете в шарах газу і помрете ще в космічному кораблі. Тому найкраще дивитися на кільця Сатурна з Землі. Побачити їх можна навіть в бінокль.

На жаль, життя людини на газових гігантах складе менше однієї секунди. Але не все так сумно.

У Сатурна є супутник Енцелад, який володіє сприятливими умовами для життя. Принаймні, деякі організми здатні там жити, бо глибини його океану можуть розігріватися до 90 ° С зі знаком плюс. Але сама планета дуже морозна. Температура на ній мінус 201 ° С.

Варто сказати і про те, що супутник дуже маленький. Розмір Енцелада становить 3% від розміру Землі.

Можливо, в найближчому майбутньому ми зможемо купатися в океанах Енцелада, але точно не зараз.

Уран

Уран – остання планета, куди ми можемо полетіти у відпустку. Але і ця наша мрія розбивається об непридатні для життя людини умови. Ми навіть не зможемо приземлитися на поверхню планети, тому що вона складається з льоду і аміаку. А температура на ній мінус 224 ° С.

Якщо й існує життя на Урані, то воно явно сильно відрізняється від нашої. Людина не зможе і однієї секунди прожити на цій планеті без скафандра.

Найкраще поїхати у відпустку на Землю. На нашій планеті є величезна кількість місць для милування і відпочинку. Такого різноманітного дозвілля швидше за все ніколи не буде на інших планетах. Єдине, потрібно не забувати піклується про Землю, не забруднювати її і робити все для “довгожительства” планети.

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31.08.2021
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