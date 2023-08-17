У Viber розповіли, чи бачить СБУ листування українців

Viber є месенджером №1 в Україні — він встановлений на 98% смартфонів (дані Kantar Panel Ukraine, 2022 рік). Популярність породжує, зокрема, і значну кількість хибних припущень та здогадок про додаток. Команда Rakuten Viber зібрала найбільш поширені побоювання щодо користування месенджером та пояснює, через що точно не варто хвилюватися.

Міф №1: Мої листування відстежують спецслужби, а мої персональні дані бачить вся команда Viber. Не кажучи вже про телефонні розмови — їх точно прослуховують

З 2016 року всі чати та персональні дзвінки у Viber захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням — це означає, що ані треті особи, ані сама команда Viber не мають доступу до інформації, якою обмінюються користувачі при спілкуванні. Ключі дешифрування містяться лише на телефонах учасників розмови — це унеможливлює злом цих даних, зокрема спецслужбами.

Rakuten Viber є приватною компанією, яка належить міжнародному японському холдингу Rakuten і не має зв’язків з урядом жодної країни.

Міф №2: Viber небезпечний, ним не рекомендують користуватися

Як зазначено вище, наскрізне шифрування захищає всі чати та 1-1 дзвінки від прослуховування та злому. До речі, банки та інші установи, діяльність яких повʼязана з обміном чутливою інформацією, користуються Viber у своїх бізнес-операціях – наприклад, надсилають клієнтам паролі та інші конфіденційні дані.

До того ж усі ключові державні установи в Україні мають промотовані за підтримки Viber офіційні канали, зокрема, ГУР, Міністерство оборони, РНБО та інші.

Міф №3: Краще не допускати дитину до Viber, вона зіткнеться із забороненим контентом, а то й придбає щось незаконне

Обмеження неприйнятного контенту є одним з керівних принципів роботи Viber. Політика користування месенджером чітко визначає заборону поширення зловмисних повідомлень, зокрема: відвертих зображень насильства у будь-якій формі, екстремістського, терористичного, порнографічного контенту, пропагування незаконної діяльності тощо. Такий контент модерується вручну й видаляється з каналів платформи.

Саме тому Viber є безпечним для юних користувачів і користується популярністю в Україні. До речі, Viber – топ-1 месенджер для освіти, як показало опитування Viber та студії онлайн-освіти EdEra у червні 2023 року (опитування за участі 3250 вчителів в Україні).

Міф №4: У Viber купа спаму, мені шлють повідомлення всі, хто хоче

Viber дотримується міжнародних правил та стандартів користування даними, тобто не дозволяє здійснити промо-розсилку без дозволу клієнтів компанії чи бренду. Якщо користувач отримує повідомлення від бренду, то це означає, що в онлайн-сервісах або фізично він поставив “пташку” та дав дозвіл отримувати інформацію від конкретного бренду. Таким чином, компанія, що розсилає такі повідомлення, може користуватись цим дозволом для інформування своїх клієнтів.



Для зручності Viber створив папку Бізнес-чати, куди потрапляють всі сервісні повідомлення та розсилки від брендів, і вони не міксуються із чатами контактів користувачів.

Якщо ж мова про персональні чати, то у Viber можна легко обмежити, хто може надсилати повідомлення:

Як увімкнути функцію запитів на відправку повідомлення (дозволяє переглядати та керувати запитами на повідомлення від невідомих відправників в окремій папці вхідних повідомлень): Відкрийте Viber на своєму телефоні → Натисніть (Android) (iOS) → Оберіть Параметри → Оберіть Конфіденційність → Увімкніть Запити



Як заблокувати виклики від невідомих контактів: Відкрийте Viber на своєму телефоні → Натисніть (Android) (iOS) → Оберіть Параметри → Оберіть Виклики й повідомлення → Увімкніть Блокування невідомих контактів. Дзвінки від невідомих абонентів будуть блокуватись і наводитись у списку чатів та списку останніх дзвінків.

Міф №5: У Viber немає верифікованих джерел інформації, де я можу прочитати дійсно перевірені новини

Багато українських ЗМІ мають свої офіційні канали у Viber, щоб користувачі месенджера завжди мали доступ до видання, якому вони довіряють. До того ж у додатку зручно перевірити, чи верифіковане джерело: здебільшого воно матиме блакитну “пташку” поруч з назвою. Будь-який канал проходить через ручну модерацію команди підтримки, аби зʼявитись у пошуку, і в разі підтвердження офіційності багато з них отримують відповідну позначку.