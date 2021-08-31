Стало відомо, як можна легко звільнити і очистити пам’ять смартфона

Що робити, якщо на телефоні закінчилося місце? Як правильно звільнити пам’ять смартфона?





При активному використанні телефону пам’ять на ньому поступово заповнюється. Коли місце виявляється критично мало, користувачеві доводиться його очищувати. Але як грамотно звільнити пам’ять, щоб видалити тільки дійсно непотрібні дані?

Щоб це зрозуміти, розберемо найчастіші причини браку пам’яті на телефоні:

Месенджери і їх файли. Так як додатки для обміну повідомленнями (WhatsApp, Viber, Telegram) за замовчуванням зберігають у внутрішній пам’яті всі надіслані файли (листівки, відео, фотографії і т.д.), то і місце на телефоні поступово закінчується.

Фотографії. Завантажені або зняті на камеру телефону фотографії також займають місце. Чим їх більше, чим вище їх якість і роздільна здатність, тим більший у них розмір.

Відео. Надіслані через месенджери, зняті на телефон або викачані з YouTube – відеоролики у високій роздільній здатності важать сотні мегабайт.

Кеші програми. Соціальні мережі та інші часто використовувані додатки мають великий кеш. У ньому знаходяться тимчасові файли, які необхідні для швидкого доступу до контенту додатка (сторінок, зображень і т.д.).

Великі програми. Ігри, соціальні мережі, музичні сервіси – додатки, які займають по кілька гігабайт пам’яті. Серед них часто губляться ті програми, якими людина не користується.

Як правильно очистити пам’ять телефону?

Звільняти місце на телефоні необхідно грамотно, інакше можна випадково видалити важливий файл для роботи будь-якої програми. Почати необхідно з того, в чому користувач може бути впевнений.

Кеші програми

Видалити його можна в налаштуваннях телефону, в розділі “Додатки”. Тут потрібно по черзі відкривати програми, знаходити пункт “Кеш” і очищати його, якщо його розмір досить великий. Видалений кеш ніяк не вплине на файли самого додатка, так як втечуть тільки тимчасові файли. Ось реальний приклад розміру кеша:

Файли месенджерів

Всі надіслані файли за допомогою месенджерів зберігаються у внутрішній пам’яті телефону в однойменних папках. При цьому видаляти потрібно не самі папки, а їх вміст, попередньо ознайомившись з ним і переконавшись, що він більше не потрібен.

Фотографії та відео

Багато користувачів рідко чистять свою галерею, тому фотографії та відео накопичуються там в величезних кількостях. Щоб звільнити пам’ять телефону, видаліть непотрібні і невдалі зображення і відеоролики.

Що не можна видаляти при очищенні пам’яті телефону?

Не рекомендується видаляти невідомі папки, файли в невідомому розширенні, так як це може негативно вплинути на роботу додатків. Безпечному очищенні можна піддати тільки перераховані вище пункти. Якщо користувач не впевнений, чи потрібна певна папка на телефоні, краще її не чіпати.