Названо фільм, на який українці ходили в серпні найчастіше

Химерна американська фантастична комедія Грети Гервіг “Барбі” зібрала в українському прокаті понад 110 мільйонів гривень станом на середину серпня. Як повідомляє “Forbes Україна” з посиланням на Кіноманію, це найкасовіший фільм Warner Bros. Pictures у країні.

Коротко про головне:

За перший місяць прокату в українських кінотеатрах “Барбі” заробила приголомшливі 110,2 мільйона гривень.

За даними Box Office Mojo, світові касові збори фільму перетнули позначку в $1,2 млрд.

Фільм перевершив попереднього рекордсмена Warner Bros. Pictures в Україні – “Аквамена”, який зібрав 108,7 мільйона гривень після релізу в грудні 2018 року.

“Барбі” дебютував в українському кінопрокаті 20 липня і за перший вікенд зібрав 30,5 млн грн. Це майже на 5 мільйонів гривень більше, ніж у “Аватара: Водного шляху”. За перші чотири дні прокату було розкуплено понад 210 250 квитків.

З 19 по 30 липня фільм зібрав у кінотеатрах Multiplex майже 31 мільйон гривень, а кількість проданих квитків перевищила 203,3 тисячі.

Довідково: Найкасовішим вітчизняним фільмом залишається анімаційна стрічка “Мавка. Лісова пісня”, який також увійшов до топ-20 найкасовіших фільмів України за всю історію. За 15 тижнів прокату він зібрав вражаючі 150 мільйонів гривень.