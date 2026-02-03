Міранда Прістлі повертається: вийшов трейлер сиквелу «Диявол носить Prada»

Студія 20th Century Studios під час церемонії «Греммі» презентувала повноцінний трейлер довгоочікуваного продовження культового фільму «Диявол носить Prada». Прем’єра стрічки запланована на 1 травня 2026 року.

Сюжет: помста колишньої асистентки Події розгортаються через 20 років після оригіналу. Міранда Прістлі (Меріл Стріп) все ще керує журналом Runway, але епоха друкованого глянцю добігає кінця. Щоб врятувати видання, їй потрібні рекламні бюджети. Іронія долі в тому, що фінансами тепер розпоряджається її колишня асистентка Емілі Чарлтон (Емілі Блант), яка стала топ-менеджером у люксовому конгломераті.

Енді Сакс (Енн Гетевей) також повертається — тепер у ролі редактора спецпроєктів. Трейлер вже розійшовся на меми завдяки сцені, де Емілі висміює брови Енді, та фірмовим саркастичним коментарям Найджела (Стенлі Туччі).

Нові обличчя та втрати: До оригінального акторського складу приєдналися зірки першої величини: Леді Гага, Люсі Лью, Кеннет Брана та Симон Ешлі. А от Адріана Греньє (грав хлопця Енді, Нейта) у фільмі не буде. Новим любовним інтересом героїні стане персонаж Патріка Браммалла. Режисером знову виступив Девід Френкел.