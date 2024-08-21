Сапковський написав ще одну книгу з пригодами Відьмака

Анджей Сапковський повідомив в одному з інтерв’ю, що нову книжку із серії «Відьмак» дописано. Робота зайняла, за словами письменника, близько двох років. Щоправда, поки що невідомо, коли саме планується випуск книги. Однак минулого серпня Сапковський обмовився: зазвичай на це потрібно не більше року.

Що стосується планів щодо публікації, минулого року Анджей Сапковський називав можливе вікно: зима 2024 року. Зараз у письменника немає планів продовжувати серію, сказав він в інтерв’ю Chimères. Книга стане окремим твором, але Сапковський не виключає, що вона отримає продовження.

Нова книга стане першою за більш ніж десять років для серії «Відьмак».

Нагадаємо, зараз у роботі перебуває четвертий сезон серіалу «Відьмак», його прем’єра запланована на 2025 рік.