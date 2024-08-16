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Рідлі Скотт розкрив свої найулюбленіші фільми: хто в списку
Рідлі Скотт поспілкувався з журналістом порталу Letterboxd і назвав чотири своїх улюблених фільми. Легендарний режисер зазначив, що всі вони значною мірою вплинули на його роботу.
Так, у списку є «Космічна одіссея 2001 року», відгомони якої можна помітити в «Чужому», і «Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія» – ця космічна сага буквально «змінила траєкторію його кар’єри».
Одним з улюблених також виявився його власний «Той, хто біжить по лезу». Постановник вважає, що цим фільмом він «просто задав темп для багатьох речей [у кінематографі]».
Весь топ-4 такий:
- «2001 рік: Космічна одіссея» (2001: A Space Odyssey, 1968);
- «Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія» (Star Wars, 1977);
- «Той, хто біжить по лезу» (Blade Runner, 1982);
- «Боротьба за вогонь» (La guerre du feu, 1981).
А який топ-4 улюблених фільмів у вас?
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