Рідлі Скотт розкрив свої найулюбленіші фільми: хто в списку

Рідлі Скотт поспілкувався з журналістом порталу Letterboxd і назвав чотири своїх улюблених фільми. Легендарний режисер зазначив, що всі вони значною мірою вплинули на його роботу.

Так, у списку є «Космічна одіссея 2001 року», відгомони якої можна помітити в «Чужому», і «Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія» – ця космічна сага буквально «змінила траєкторію його кар’єри».

Одним з улюблених також виявився його власний «Той, хто біжить по лезу». Постановник вважає, що цим фільмом він «просто задав темп для багатьох речей [у кінематографі]».

Весь топ-4 такий:

«2001 рік: Космічна одіссея» (2001: A Space Odyssey, 1968);

«Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія» (Star Wars, 1977);

«Той, хто біжить по лезу» (Blade Runner, 1982);

«Боротьба за вогонь» (La guerre du feu, 1981).

А який топ-4 улюблених фільмів у вас?