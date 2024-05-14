На MEGOGO вийшов другий сезон документального серіалу “Воїни”

Сьогодні медіа-сервіс MEGOGO запустив довгоочікуваний другий сезон документального серіалу “Воїни”, вироблений та профінансований MEGOGO ORIGINALS. Серіал доступний для перегляду безкоштовно з оригінальним звуком та перекладом жестовою мовою.

Новий сезон, що складається з шести епізодів, заглиблюється в історії вузькоспеціалізованих військовослужбовців, зокрема спецпризначенців, диверсантів та захисників неба.

Ці мужні люди опиняються в небезпечних ситуаціях, покладаючись на свою винахідливість і непохитну рішучість, щоб вижити. Незважаючи на виснаження, вони не здаються, знаючи, що від їхньої стійкості залежить майбутнє їхніх територій.

Команда MEGOGO ORIGINALS розширила рамки проекту, щоб поділитися унікальними історіями бійців за лінією фронту. Зйомки проходили в різних регіонах, зокрема в Києві, Херсоні, Донецьку та Соледарі. У процесі монтажу були використані архівні кадри героїв, матеріали Армійського телебачення та відкриті джерела, що забезпечило всебічне та захоплююче враження.

Цей документальний серіал є пронизливою даниною хоробрості та жертовності цих неоспіваних героїв, і MEGOGO ORIGINALS пишається тим, що виносить їхні історії на передній план.