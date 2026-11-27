Warner Bros. Pictures оголосила про завершення зйомок фільму «Володар перснів: Полювання на Голума» (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum). З цієї нагоди студія показала кумедне закулісне відео End of Production, яке опублікував IGN.

Голум вимагає флет вайт

Ролик знято в жартівливому стилі, він показує останні хвилини роботи на знімальному майданчику. Режисер оголошує кінець зйомок словами «Усім велике спасибі, на цьому „Полювання на Голума“ завершено», після чого члени команди починають кепкувати з головного героя.

Голума називають примхливою дивою, а він у відповідь вимагає свій флет вайт і заявляє, що полювання закінчиться лише тоді, коли він сам так вирішить. Хтось пропонує йому повернутися до холодної сирої печери, на що Голум відповідає, що в печерах немає міні-холодильників. Завершується відео сценою, де персонаж принюхується і захоплено вигукує «Рибка!». Це відсилання до любові Голума до сирої риби, яку пам’ятають ще з фільмів Пітера Джексона.

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Знайомі обличчя у складі

Фільм продовжує кінофраншизу за мотивами книжок Джона Рональда Руела Толкіна, і частина акторів повернулася до своїх давніх ролей. У стрічці знялися:

Ієн Маккеллен у ролі Гендальфа;

Елайджа Вуд у ролі Фродо;

Лі Пейс у ролі Трандуїла;

Джеймі Дорнан у ролі Арагорна;

Аня Тейлор-Джой у ролі лісової ельфійки Серен;

Енді Серкіс у ролі Голума.

Для Енді Серкіса цей персонаж давно став візитівкою. Він грав Голума в трилогії «Володар перснів» і у фільмах за «Гобітом», а в новій картині виступив ще й режисером. Події стрічки розгортаються до «Братства Персня». Гендальф побоюється, що Голум може видати Саурону, де опинився Перстень, тож відправляє Арагорна вистежити й схопити істоту.

Коли чекати прем’єру

Тепер проєкт переходить до постпродакшну, де на команду чекає робота над візуальними ефектами та монтажем. Вихід фільму в кінотеатрах запланований на 17 грудня 2027 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що знавці лору «Володаря перснів» розвіяли міф про всемогутність Персня Влади. Поширене уявлення, що Перстень робить свого власника фізично невразливим, закріпилося завдяки кінотрилогії Пітера Джексона. Насправді в книжковому каноні Перстень задумувався насамперед як інструмент психологічного панування над іншими, а не як магічні обладунки чи зброя.