Вийшов новий трейлер найдорожчого серіалу «Володар кілець: Кільця влади»

Після кількох видовищних тизерів та відео з Comic-Con серіал «Володар кілець: Кільця влади» отримав повноцінний трейлер. У ньому набагато більше часу приділяється Галадріель (ельфійську володарку грає актриса Морфідд Кларк), розкривається її історія та місце у сюжеті.





Нагадаємо, що лише перший сезон «Володар кілець: Кільця влади» має бюджет $465 мільйонів , а загальні витрати на виробництво серіалу можуть досягти $1 млрд.

Дія серіалу відбувається під час Другої епохи Середзем’я, за тисячі років до подій «Володаря кілець» та «Хоббіта». «Кільця влади» розкажуть про створення артефактів та піднесення Саурона.

Однак фанатів всесвіту Толкієна трейлер серіалу, схоже, зовсім не вразив. На момент публікації нотатки відео має 27 тис. лайків та 204 тис. дизлайків. Тож, можливо, на нас чекає один із найбільших ТВ-фейлів останніх років. Прем’єра серіалу відбудеться 2 вересня.