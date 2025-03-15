12 кращих науково-фантастичних фільмів, які доступні на Netflix

За роки свого існування гігант Netflix зібрав вражаючу добірку науково-фантастичних фільмів, що охоплює все — від камерних проектів до масштабних блокбастерів.

Бібліотека регулярно поповнюється новими картинами, але з огляду на те, наскільки незручний і обмежений пошук чогось нового в самому додатку, іноді варто заглядати в різні підбірки — є хороший шанс знайти щось, чого ви раніше не бачили.

Варто врахувати, що не всі ці фільми — шедеври кінематографа. Деякі просто можна подивитися, коли є вільний час, але немає настрою на щось серйозне.

“Скайлайн” (Beyond Skyline)

Сіквел не надто примітного фільму про вторгнення інопланетян 2010 р. несподівано перевершив оригінал. Френк Грілло (“Captain America: The Winter Soldier”) виконав роль детектива з Лос-Анджелеса, який рятує сина від викрадення інопланетянами.

Бойовик сповнений насильства та зухвалих інопланетних сцен, а участь зірки “The Raid” Іко Уваїса додає фільму особливу енергію.

Загалом картина посередня — не більше ніж гумка.

“Дитя робота” (I Am Mother)

Австралійський фільм з Хіларі Суонк та Роуз Бірн. Після вимирання людства спеціальний робот “Мати” вирощує дівчину-підлітка у підземному бункері. Їхнє ідилічне життя порушує поява незнайомки, що ставить під сумнів усе, що “Дочка” знала про зовнішній світ.

Це камерна та глибока стрічка про довіру, виховання та складність моральних рішень. Загалом якісний фільм, що залишає їжу для роздумів.

“Коло” (Circle)

П’ятдесят людей несподівано опиняються на круглому смертельному майданчику. Кожні дві хвилини учасники голосують, хто стане наступною жертвою енергетичної атаки інопланетної кулі. Ті, хто вижив, намагаються розібратися в ситуації, порозумітися і вирішити, хто гідний залишитися в живих.

Малобюджетна, але ефективна стрічка досліджує мораль сучасного суспільства через жахливий експеримент.

“Далекий космос” (Stowaway)

Космічна драма з Анною Кендрік, Тоні Коллетт та Денієлом Де Кімом. Троє астронавтів вирушають до дворічної місії на Марс, але незабаром після запуску виявляють на борту випадкового “пасажира без квитка”.

Запасів кисню вистачить лише на трьох, що ставить команду перед неможливим моральним вибором. Фільм відрізняється реалістичним підходом до космічних подорожей та глибоким дослідженням людської психології.

І так, не питайте, чому на кораблі немає запасів кисню чи ефективної системи очищення повітря.

“Чон-і” (JUNG_E)

Режисер Ен Сан-хо, відомий за “Потягом у Пусан” і “Телекінезу”, презентував науково-фантастичний фільм про класичні теми: штучний інтелект, клонування та роботів. У майбутньому, де кліматичні зміни змусили людей бігти в космос, дві ворогуючі фракції ведуть багаторічну війну.

Фільм фокусується на історії вченого, який намагається створити ідеального солдата, клонуючи мозок своєї матері, яка перебуває в комі. Серед іншого, можна відзначити цікавий дизайн істот і звукові ефекти.

“Опівнічне небо” (The Midnight Sky)

Режисерська робота Джорджа Клуні, де він також виконав головну роль. Самотній вчений в Арктиці намагається зв’язатися з космічним кораблем, який повертається на Землю після катастрофи, яка знищила більшу частину людства. Меланхолійна і візуально вражаюча стрічка про кінець світу, надію та спокутування.

“Кисень” (Oxygen)

Клаустрофобний французький трилер режисера Олександра Ажа. Жінка (Мелані Лоран) приходить до тями в кріогенній капсулі з обмеженим запасом кисню та повною відсутністю спогадів про те, хто вона і як сюди потрапила. Фільм тримає у напрузі від початку до кінця, майстерно граючи на страху замкнутого простору.

“Телекінез” (Psychokinesis)

Фільм слідує за Шином, незграбним охоронцем, який отримав телекінетичні здібності після того, як випив воду з джерела, зараженого метеоритом. Рю Син-нен блискуче виконує роль цього незграбного героя, який вчиться контролювати свої здібності в той момент, коли його відчужена дочка повертається в його життя і втягує в класову війну.

“Космічні чистильники” (Space Sweepers)

Фільм, який вважається першим корейським космічним блокбастером, зачіпає гостру критику капіталізму через історію різношерстої команди космічних злочинців, що об’єднуються заради спільної мети. Стрічка може похвалитися зворушливими стосунками людини та робота, а також захоплюючими бойовими сценами.

“Тау” (Tau)

Ця камерна науково-фантастична драма поєднує елементи хорору-головоломки та історії про незвичайну дружбу між дівчиною та штучним інтелектом. Маленький, напружений та ефективний науково-фантастичний фільм із мінімальним бюджетом та непоганими спецефектами.

“Блукаюча Земля” (The Wandering Earth)

Фільм представляє глобальну катастрофу з розряду “Крізь сніг” – Земля замерзає і всі приречені на загибель. Вирішення проблеми приходить прямо з наукової фантастики 50-х: людство вирішує прикріпити безліч ракет до Землі і вилетіти на ній з сонячної системи до іншої зірки. Заснований на оповіданні автора “Завдання трьох тіл” Лю Цисіня, фільм поєднує сімейну драму з епічними ефектами та масштабом блокбастера.