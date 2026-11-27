Warner Bros. Pictures объявила о завершении съёмок фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum). По этому случаю студия показала забавное закулисное видео End of Production, которое опубликовал IGN.

Голлум требует флэт уайт

Ролик снят в шутливом стиле и показывает последние минуты работы на съёмочной площадке. Режиссёр объявляет об окончании съёмок словами «Всем большое спасибо, на этом „Охота на Голлума“ завершена», после чего члены команды начинают подшучивать над главным героем.

Голлума называют капризной дивой, а он в ответ требует свой флэт уайт и заявляет, что охота закончится только тогда, когда он сам так решит. Кто-то предлагает ему вернуться в холодную сырую пещеру, на что Голлум отвечает, что в пещерах нет мини-холодильников. Завершается видео сценой, где персонаж принюхивается и восторженно восклицает «Рыбка!». Это отсылка к любви Голлума к сырой рыбе, которую помнят ещё по фильмам Питера Джексона.

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Знакомые лица в составе

Фильм продолжает кинофраншизу по мотивам книг Джона Рональда Руэла Толкина, и часть актёров вернулась к своим прежним ролям. В картине снялись:

Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа;

Элайджа Вуд в роли Фродо;

Ли Пейс в роли Трандуила;

Джейми Дорнан в роли Арагорна;

Аня Тейлор-Джой в роли лесной эльфийки Серен;

Энди Серкис в роли Голлума.

Для Энди Серкиса этот персонаж давно стал визитной карточкой. Он играл Голлума в трилогии «Властелин колец» и в фильмах по «Хоббиту», а в новой картине выступил ещё и режиссёром. События фильма разворачиваются до «Братства Кольца». Гэндальф опасается, что Голлум может выдать Саурону, где оказалось Кольцо, поэтому отправляет Арагорна выследить и поймать существо.

Когда ждать премьеру

Теперь проект переходит к постпродакшну, где команду ждёт работа над визуальными эффектами и монтажом. Выход фильма в кинотеатрах запланирован на 17 декабря 2027 года.

Напомним, ранее мы писали, что знатоки лора «Властелина колец» развеяли миф о всемогуществе Кольца Всевластья. Распространённое представление о том, что Кольцо делает своего владельца физически неуязвимым, закрепилось благодаря кинотрилогии Питера Джексона. На самом деле в книжном каноне Кольцо задумывалось прежде всего как инструмент психологического господства над другими, а не как магические доспехи или оружие.