Армия США показала систему, которая помещается в обычный транспортный контейнер, самостоятельно выезжает из него и запускает целый рой дронов для атаки. Демонстрацию с боевыми стрельбами провели 12 ноября 2026 года на полигоне Графенвёр в Германии.

Робот выехал из контейнера и выпустил 18 дронов

Главным участником показа стал безэкипажный наземный аппарат R3NEGADE. Машина выехала из стандартного контейнера длиной около 6 метров, после чего с помощью установленной пусковой установки HIV3 подняла в воздух 18 дронов. Беспилотники провели скоординированную автономную атаку на полигонную цель.

Демонстрация стала частью более широкой программы R3ACT (Remote Rapid Response Autonomous Contingency Team), которая развивает концепцию развёртывания модульных беспилотных систем в контейнерах. Во время показа дрон TRV-150 сначала сбросил на цель дымовой заряд, после чего в дело вступила группа беспилотников. Военные 173-й воздушно-десантной бригады отдельно выполнили атаку обычным FPV-дроном.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Военные армии США во время демонстрации на полигоне Графенвёр. Фото: армия США

Американцы показали и другие конфигурации. Второй экземпляр R3NEGADE получил дистанционно управляемый боевой модуль с противотанковой ракетой Javelin, а на статической выставке представили беспилотник TRV-400 с противотанковой системой FIR3FLY, которая ещё находится в разработке. Все эти образцы должны показать, насколько разное оружие можно интегрировать с роботами и заранее подготовленными контейнерными комплексами.

Насколько автономным был рой

Само количество в 18 дронов сегодня никого не удивит, поэтому гораздо интереснее вопрос автономности. Одно дело, когда дрон самостоятельно летит к заранее заданной точке, и совсем другое, когда он распознаёт цель и корректирует свои действия без постоянной связи с оператором. Ещё сложнее настоящий рой, в котором беспилотники обмениваются данными, распределяют между собой задачи и подстраиваются под ситуацию.

Армия США не объясняет, как именно работала система HIV3 во время демонстрации. Поэтому неизвестно, действительно ли дроны взаимодействовали между собой или просто выполняли заранее подготовленные задания. Не хватает и данных об устойчивости к радиоэлектронной борьбе и возможности атаковать движущиеся цели. А это принципиальные вопросы, ведь война в Украине показала, насколько эффективность беспилотников зависит от качества связи, навигации и способности противостоять средствам РЭБ противника. Так что успех на полигоне ещё не означает полной боевой готовности.

Главное преимущество в контейнере

Самым интересным в этом эксперименте является попытка изменить сам способ развёртывания оружия. Армия может заранее подготовить контейнеры с настроенными роботами, доставить их грузовиком, поездом или кораблём в нужные места и запускать технику дистанционно, когда возникнет необходимость. Вместо того чтобы каждый раз отправлять расчёт на выдвинутую позицию, командир получает возможность использовать заранее размещённые средства поражения.

Сама армия США связывает демонстрацию с инициативой Eastern Flank Deterrence Initiative, цель которой заключается в усилении сдерживания потенциального агрессора на восточном фланге НАТО в Европе.

Напомним, ранее мы писали, что армия США испытала дрон-носитель, который запускает беспилотники в воздухе. Аппарат Autonomous Swarm Mothership компании Modalic проверили в Форт-Брэгг во время учений Scarlet Dragon в сентябре 2026 года. В полёте он выпускал меньшие дроны, что создавало сложную задачу для систем наблюдения противника.