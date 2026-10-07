Google готовит фитнес-браслет Fitbit Edge: 7 дней автономной работы, GPS и цена от 6 700 грн

Судя по новым утечкам, Google в скором времени представит фитнес-браслет Fitbit Edge. По слухам, он будет оснащён цветным экраном, встроенным GPS и автономностью до 7 дней. Презентация ожидается ещё в этом месяце.

Внешне браслет будет напоминать многие популярные модели на рынке, в частности от Xiaomi: удлиненный корпус с овальным сенсорным экраном и боковой кнопкой управления. Все датчики расположены на задней стороне, там, где устройство соприкасается с запястьем.

Среди функций в утечке упоминаются встроенный GPS, высотомер, подсчет шагов и автоматическое распознавание тренировок. Браслет также будет отображать уведомления со смартфона и поддерживать выбранные приложения: Google Maps и YouTube Music. С запястья можно будет переключать треки. Впрочем, ничего принципиально нового здесь нет: аналогичный набор функций, в частности 7 дней без подзарядки, GPS, Google Maps и управление YouTube Music, есть у Fitbit Charge 6, выпущенного в 2023 году.

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Цена Fitbit Edge, по имеющимся данным, составляет 149–199 долларов, что по официальному курсу НБУ на 7 октября (44,94 грн/$) соответствует примерно 6 700–8 940 грн. Для сравнения: Charge 6 в украинских магазинах сейчас стоит от 5 499 до 9 107 грн, поэтому новая модель, вероятно, окажется в той же ценовой нише.

Официально Google пока ничего не подтвердила. Появится ли браслет в Украине, неизвестно, хотя другие модели Fitbit здесь продаются в розничной сети.