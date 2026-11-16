Vodafone повышает тарифы на интернет с 1 декабря: сколько придется платить

Украинский мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости домашнего интернета. Новые тарифы вступят в силу с 1 декабря 2026 года и коснутся линейки Vodafone Gigabit Net. Компания объясняет это решение ростом затрат на поддержание телекоммуникационной инфраструктуры, в частности на обеспечение работы сети во время отключений электроэнергии.

Самый популярный тариф Vodafone Gigabit Net подорожает с 250 до 300 гривен в месяц. Таким образом, абонентам придется платить на 50 гривен больше, или на 600 гривен в год. Повышение составит 20 % от прежней стоимости услуги.

Кого коснется повышение тарифов

Новые цены будут применяться к пользователям, которые подключат домашний интернет Vodafone с 1 декабря. При этом изменения коснутся и части действующих абонентов. Всем клиентам, которых коснется пересмотр стоимости, оператор обещает отправить персональные SMS-сообщения. Проверить актуальную цену своего тарифа также можно будет в личном кабинете.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

В Vodafone отмечают, что стоимость домашнего интернета оставалась неизменной с 2023 года. За это время значительно подорожали топливо для генераторов, аккумуляторы, оптоволокно и оборудование для обслуживания сети. Дополнительные расходы требуют ремонт поврежденной инфраструктуры и обеспечение автономной работы оборудования во время длительных отключений электроэнергии.

Интернет будет работать до четырёх суток без электричества

Одним из главных преимуществ домашнего интернета Vodafone компания называет его энергонезависимость. Благодаря резервным источникам питания сеть способна работать до четырёх суток даже при отсутствии централизованного электроснабжения. В то же время для пользования интернетом абоненту также необходимо обеспечить питание домашнего оборудования.

Оператор напоминает, что за последние пять лет инвестировал более 2,2 млрд гривен в развитие и модернизацию фиксированной сети. Кроме того, по результатам исследований Ookla за первое полугодие 2026 года Vodafone получил награды «Best Fixed Network» и «Fastest Fixed Network». В рейтинге nPerf за 2025 год компания также заняла лидирующие позиции среди украинских провайдеров фиксированного интернета.

Для абонентов, желающих сэкономить, Vodafone предлагает комбинированный тариф GigaCombo. Он объединяет мобильную связь, домашний интернет и телевидение Vodafone TV. В течение первых шести месяцев стоимость пакета составляет 250 гривен в месяц, после чего она начинается от 350 гривен в зависимости от выбранных условий.