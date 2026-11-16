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В Call of Duty появились ИИ-читеры, которых сложно обнаружить с помощью обычного античита

Новые программы используют нейросети для автоматического наведения на соперников без вмешательства в файлы игры. Activision уже применяет машинное обучение для борьбы с подобными нарушениями.

Автор:
Андрей Оробец

Разработчики популярной серии шутеров Call of Duty столкнулись с новым видом мошенничества, который значительно затрудняет борьбу с нечестными игроками. Речь идет о читах на основе искусственного интеллекта, способных автоматически находить противников и помогать с прицеливанием. В отличие от традиционных программ, такие инструменты могут работать без прямого вмешательства в файлы или оперативную память игры, из-за чего стандартные методы обнаружения становятся менее эффективными.

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Команда разработчиков античит-системы Ricochet пояснила, что новое поколение читов использует компьютерное зрение для анализа изображения на экране. Нейросеть распознает противников и определяет их расположение, после чего помогает наводить прицел на цель. При этом сама игра может работать без изменений, а античит не обнаруживает привычных признаков постороннего вмешательства.

Как Activision борется с новыми читами

Для противодействия таким инструментам Activision начала более активно использовать машинное обучение в своей системе Ricochet. Вместо того чтобы выявлять только подозрительные программы, античит анализирует поведение игроков непосредственно во время матчей. Особое внимание уделяется скорости реакции, точности стрельбы, плавности движений прицела и закономерностям наведения на противников.

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В то же время разработчики отмечают, что отдельный чрезвычайно точный выстрел ещё не свидетельствует об использовании читов. Даже опытные игроки иногда демонстрируют результаты, которые кажутся невероятными. Поэтому система оценивает совокупность показателей в течение длительного времени, пытаясь отличить естественное поведение человека от автоматизированного управления.

Читеры уже пытаются обойти новую защиту

После появления информации о новых методах выявления мошенники начали обсуждать способы маскировки автоматического прицеливания. В частности, в сообществах распространяются советы по снижению скорости наведения и использованию более плавных движений, которые больше напоминают действия обычного человека. Такие настройки могут затруднить выявление нарушений, однако в то же время снижают эффективность самих читов.

В команде Ricochet считают это положительным результатом борьбы с мошенничеством. Чем больше ограничений приходится устанавливать для автоматического прицеливания, тем меньшее преимущество получают нечестные игроки. При этом система машинного обучения не принимает решение о блокировке самостоятельно: подозрительные случаи дополнительно проверяются по другим игровым данным. teapawt+1

Activision признает, что полностью побороть ИИ-читы пока не удалось. Разработчики продолжают совершенствовать алгоритмы анализа поведения, поскольку технологии мошенничества постоянно меняются. Точное количество игроков, использующих такие инструменты, компания не раскрывает.

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