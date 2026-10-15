Фан-версию Bloodborne для ПК теперь можно пройти в кооперативном режиме до пяти игроков

Поклонники Bloodborne уже более десяти лет ждут официальной версии игры для ПК, которую FromSoftware выпустила в 2015 году исключительно на PS4. Пока Sony хранит молчание, энтузиасты постепенно создают собственное переиздание, и теперь игру можно полностью пройти в кооперативном режиме.

Бесшовная игра для пяти человек

Моддер Classmg22 представил модификацию Bloodborne Seamless Co-op для эмулятора shadPS4. Она позволяет объединиться в группу до пяти игроков. В отличие от стандартного кооператива, участники не вылетают из сессии после сражений с боссами, свободно перемещаются между локациями и вместе посещают Сон охотника. При этом каждый сохраняет своего персонажа, уровень, снаряжение и накопленные отголоски крови.

Прогресс можно синхронизировать по желанию. В этом случае боссы, побежденные ведущим сессии, и открытые краткие пути будут засчитаны всем участникам. В то же время враги усиливаются в зависимости от размера группы, поэтому лёгкой прогулки не получится. Модификация поддерживает публичные и частные серверы, локальную игру на разделенном экране, а также неофициальную Windows-сборку Bloodborne.

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Что нужно знать перед запуском

Пока доступна только первая публичная тестовая версия 0.0.1, поэтому автор рекомендует заранее сделать резервные копии сохранений. Для работы понадобится собственная копия Bloodborne версии 1.09, так как игровые файлы в комплект не входят. Стоит помнить, что эмуляция законна только с легально приобретённой копией игры.

Тем временем энтузиасты продолжают улучшать графику и экспериментировать с трассировкой путей, поэтому неофициальная версия для ПК постепенно опережает оригинал для PS4. Заставит ли это Sony наконец выпустить официальный порт, пока неизвестно.