В сети появились первые живые фотографии Realme 17 Pro. Снимки опубликовал инсайдер Абхишек Ядав, и они дают представление о дизайне будущего смартфона еще до официального анонса. Кроме того, источники раскрывают часть характеристик, и самой интересной из них является батарея емкостью 10 000 мА·ч.

Новый камерный блок

На фото Realme 17 Pro предстает в матовом черном корпусе с плоскими боковыми гранями. Сзади расположен квадратный камерный блок, в котором объективы размещены в двух вытянутых вырезах, а под ними находится светодиодная вспышка. По сравнению с предшественником компоновка камер заметно изменилась, так что новинку трудно будет спутать с Realme 16 Pro.

Фронтальная панель получила тонкие рамки вокруг дисплея, а фронтальная камера размещена в круглом вырезе по центру. В целом смартфон выглядит сдержанно и лаконично, без лишних декоративных элементов.

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Realme 17 Pro на первом живом фото

Батарея на 10 000 мА·ч

Главной особенностью Realme 17 Pro может стать аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. Для сравнения, Realme 16 Pro имеет батарею на 7000 мА·ч, так что прирост составит более 40%. Еще несколько лет назад такие показатели были доступны лишь защищенным смартфонам, а теперь они постепенно появляются и в обычных моделях среднего класса благодаря кремний-углеродным аккумуляторам.

При этом скорость зарядки, вероятно, снизится. Новинка должна получить поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт через USB-C, тогда как предшественник заряжается на 80 Вт. С учетом большей емкости батареи полная зарядка будет занимать заметно больше времени.

Другие характеристики

По предварительным данным, смартфон оснастят AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, как и у предшественника. Основой станет 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300 с четырьмя ядрами Cortex-A78 с частотой до 2,5 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с частотой 2 ГГц.

О камерах информации пока меньше. Фронтальная камера может получить сенсор на 32 Мп вместо 50 Мп у Realme 16 Pro. Сохранит ли новинка 200-мегапиксельную основную камеру предшественника, пока неизвестно.

Дату презентации Realme еще не объявила, как и цену. Впрочем, появление живых фото обычно означает, что до официального анонса осталось немного времени.

Напомним, ранее мы писали, что realme выпустила бюджетный P4s Lite с батареей на 7000 мА·ч. Смартфон получил экран с частотой обновления 120 Гц и стал еще одним примером того, как компания делает ставку на автономность даже в доступных моделях.