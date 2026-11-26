Китай активно внедряет концепцию совместных действий пилотируемых самолётов и беспилотников, известную как MUM-T (manned-unmanned teaming). Пилоты ВВС Народно-освободительной армии Китая уже отрабатывают воздушные бои вместе с автономными дронами-ведомыми, а одну из ключевых ролей в этих планах играет стелс-истребитель пятого поколения Chengdu J-20, способный разгоняться примерно до 2100 км/ч.

Бои с дронами на тренажёрах

По данным армейской газеты PLA Daily, авиационная бригада Южного командования НОАК добавила упражнения MUM-T в программу наземных авиасимуляторов. Прежде всего эти тренировки рассчитаны на молодых пилотов. Они ведут длительные бои против виртуального противника, имея в своём распоряжении беспилотных ведомых.

Сценарии намеренно усложняют. Пилотам приходится отражать несколько волн целей, приближающихся одна за другой, и одновременно работать в условиях радиоэлектронных помех, которые могут нарушать связь и работу сенсоров. Тип истребителя в публикации не назвали, но на фото к материалу виден Shenyang J-16, закреплённый за этой бригадой.

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Похожие учения проводились и раньше. В декабре 2025 года пилот Центрального командования отрабатывал имитированные бои вместе со сгенерированными системой дронами-ведомыми и живыми участниками, которые управляли настоящей техникой за тысячи километров от него.

J-20 и тактика совместного прорыва

Июньское исследование Китайского института аэрокосмических исследований (CASI) при ВВС США датирует проверку соответствующих боевых методов 2024 годом. Согласно ему, Девятая авиационная бригада участвовала в разработке тактики скоординированного прорыва для J-20, в котором действуют как пилотируемые, так и беспилотные самолёты.

Эта бригада базируется на авиабазе Уху в провинции Аньхой и подчиняется Восточному командованию. Она стала одной из первых частей ВВС НОАК, получивших истребители J-20.

GJ-11 уже летает рядом с истребителями

Китай не особо скрывает эти работы. В ноябре 2025 года в видео к 76-й годовщине ВВС НОАК показали ударный беспилотник GJ-11 с обозначением Xuanlong 08, который летел в паре с J-20 и самолётом радиоэлектронной борьбы J-16D. В начале ноября 2026 года телеканал CCTV показал кадры, на которых GJ-11 сопровождает J-16, а отдельно и истребители J-20. Кроме того, в сентябре 2025 года на военном параде ко Дню Победы Китай продемонстрировал сразу несколько автономных боевых дронов.

Ударный беспилотник GJ-11 на авиасалоне в Чжухае. Фото: Infinty 0 / Wikimedia Commons

Главная инженерная сложность заключается в координации самолётов с разными возможностями в рамках общей боевой сети. Если её удастся решить, автономные ведомые дадут командирам больше бортов в воздухе без пропорционального роста нагрузки на пилотов в кабинах.

Напомним, ранее мы писали, что китайские учёные обнаружили серьёзную уязвимость стелс-технологий истребителей J-20. Исследование показало, что потеря всего 10% радиопоглощающего покрытия при определённых условиях почти вдвое увеличивает мощность отражённого радиосигнала. Это особенно важно для самолётов пятого поколения, в частности J-20 и американского F-22 Raptor.