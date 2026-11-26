До официального анонса настольных процессоров Intel Nova Lake-S осталось ещё несколько месяцев, но характеристики семи моделей линейки Core Ultra 4000 уже просочились в сеть. Инсайдерская таблица с данными инженерных образцов показывает, на что Intel делает ставку в новом поколении. Это прежде всего большой объём кэш-памяти третьего уровня и поддержка быстрой оперативной памяти DDR5-8000.

Самое интересное в линейке скрыто за суффиксом BFC. Судя по всему, так будут обозначаться процессоры с технологией bLLC (big last level cache), то есть с увеличенным кэшем L3. Это прямой ответ на AMD Ryzen X3D, которые благодаря дополнительному кэшу уже несколько поколений подряд лидируют в играх.

Семь моделей и до 144 МБ кэша

Флагманом среди «утёкших» чипов стал Core Ultra 9 4970K BFC. Он получил 28 ядер, а именно 8 производительных P-ядер, 16 энергоэффективных E-ядер и 4 энергосберегающих LPE-ядра, а также 144 МБ кэша L3. P-ядра разгоняются до 5,5 ГГц. Обычный Core Ultra 9 4950K имеет столько же ядер, но только 36 МБ кэша и частоту до 5,4 ГГц. Третьим в семействе Core Ultra 9 стал Core Ultra 9 4900 BFC с 22 ядрами, 120 МБ кэша и частотой до 5,3 ГГц. Он единственный в списке имеет базовое энергопотребление 65 Вт, тогда как остальные модели рассчитаны на 125 Вт.

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В линейку Core Ultra 7 войдут две 24-ядерные модели: 4870K BFC и 4850K. Обе работают на частоте до 5,2 ГГц, а отличаются объемом кэша: 144 МБ против 36 МБ. Самыми младшими в списке стали Core Ultra 5 4650K и 4650KF с 22 ядрами, 30 МБ кэша и частотой до 5,1 ГГц. Версия с буквой F, как всегда, лишена встроенной графики.

Модель Ядра (P+E+LPE) Кэш L3, МБ P-ядра, до ГГц Электронные ядра, до ГГц Базовое потребление, Вт Core Ultra 9 4970K BFC 28 (8+16+4) 144 5,5 4,6 125 Core Ultra 9 4950K 28 (8+16+4) 36 5,4 4,6 125 Core Ultra 9 4900 BFC 22 (6+12+4) 120 5,3 4,3 65 Core Ultra 7 4870K BFC 24 (8+12+4) 144 5,2 4,4 125 Core Ultra 7 4850K 24 (8+12+4) 36 5,2 4,4 125 Core Ultra 5 4650K 22 (6+12+4) 30 5,1 4,3 125 Core Ultra 5 4650KF 22 (6+12+4) 30 5,1 4,3 125 Предварительные характеристики инженерных образцов Intel Core Ultra 4000 (Nova Lake-S) согласно утечке информации

Интересно, что даже самая доступная модель Core Ultra 5 получила 22 ядра. Для сравнения: нынешний флагман Core Ultra 9 285K имеет 24 ядра, поэтому разница между классами заметно сократится. Каждая модель получила четыре LPE-ядра. Они образуют так называемый «остров низкого энергопотребления», который способен самостоятельно выполнять фоновые задачи без привлечения основных ядер, как это уже реализовано в мобильных процессорах Panther Lake.

Что ещё известно о платформе

Согласно утечке, все семь процессоров будут поддерживать оперативную память DDR5-8000 объемом до 256 ГБ. Среди других ожидаемых особенностей — 24 линии PCIe, встроенный нейропроцессор для задач искусственного интеллекта, а также аппаратная поддержка видеокодеков AV1 и VVC. Для новых чипов понадобятся новые материнские платы на чипсете Z990.

Официальная презентация Intel Nova Lake-S ожидается в феврале 2027 года. Первые материнские платы для новой платформы, по слухам, будут представлены ещё раньше — в январе на выставке CES 2027. Стоит помнить, что речь идет об инженерных образцах, поэтому окончательные частоты серийных процессоров ещё могут измениться, а Intel пока никаких подробностей официально не подтверждала.

Напомним, ранее мы писали, что Intel продолжит выпускать старые процессоры Raptor Lake, то есть Core 13-го и 14-го поколений. Вице-президент компании Роберт Геллок пояснил, что причина кроется в ценах на память, ведь платформа LGA 1700 поддерживает не только дорогую DDR5, но и более доступную DDR4. Поэтому чипы 2022–2023 годов останутся важной частью линейки ещё несколько лет.