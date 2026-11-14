Игры теперь приносят Nvidia всего 7 % выручки. Чего боятся геймеры, если Дженсен Хуанг уйдет из компании

Игровое подразделение Nvidia приносит около $16 млрд в год, то есть примерно 720 млрд грн, но за пять лет его доля в выручке сократилась с примерно 50% до 7%. На фоне разговоров о возможном уходе Дженсена Хуанга с поста именно эта цифра больше всего беспокоит геймеров.

Откуда появились слухи

Согласно сообщениям американских СМИ, ситуация следующая. 8 ноября совет директоров Nvidia объявил о расследовании, касающемся личного поведения Хуанга и возможного интереса к нему со стороны иностранных спецслужб. Впоследствии The Wall Street Journal написал, что совет готовится обсудить его будущее, после чего акции компании упали. Компания не называла преемника и публично заявляет, что совет доверяет Хуангу. Поэтому никакого «нового директора» пока нет, а все размышления о судьбе игрового подразделения пока носят гипотетический характер. К тому же 17 ноября Nvidia отчитается за квартал.

Почему геймеры нервничают

Новому руководителю, перед которым поставят задачу остановить падение акций и увеличить прибыль, 7 % выручки легко покажутся статьёй расходов, которую можно сократить. Главный аргумент в пользу Хуанга заключается в его биографии. Он основал Nvidia в 1993 году как компанию, специализирующуюся на графике, а в середине 1990-х вытащил её из финансовой ямы Sega. Хуанг поддерживал даже то, что давно не приносило денег, например приставку Shield TV, которая получала обновления около десяти лет.

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Nvidia занимается не только производством видеокарт. Ежегодно на конференции SIGGRAPH компания представляет десятки научных работ, и многие современные методы оптимизации в студиях выросли именно из них. Если подразделение сократить, пострадают не только GeForce, но и технологическая база для разработчиков. Кроме того, AMD останется без конкурента, хотя и она уже заявила, что в первую очередь делает ставку на дата-центры, которые приносят более 60% её выручки, тогда как Radeon — менее 7%.

Почему полного ухода, вероятно, не будет

Есть и контраргументы. Если «пузырь» ИИ лопнет, 16 млрд игровой выручки станут страховкой, а освободившуюся нишу займут AMD, Intel и китайские производители. К тому же дело не только в желании руководителя. Цены на видеокарты определяет дефицит производственных мощностей TSMC. Ускорители для дата-центров стоят десятки тысяч долларов и борются за те же кремниевые пластины, что и видеокарты за $500, поэтому новый руководитель эту ситуацию не изменит, поскольку будет иметь те же чипы из той же цепочки.

Кандидатов на эту должность пока публично не называют. Среди внутренних кандидатов в публикациях фигурируют вице-президент Иэн Бак и финансовый директор Колетт Кресс. Пример Intel показывает, чем иногда заканчивается приход финансистов во главе технологической компании, ведь там в 2000-х и 2010-х наступило десятилетие застоя. А видеокарты вроде GeForce RTX 5090 и так давно покупают скорее как актив, чем ради игр, так что терять там, по сути, уже нечего.

Для нас вопрос сводится к ценам и доступности. В украинских магазинах RTX 5080 уже стоит более 70 тыс. грн, а выпуск нового поколения, по слухам, может затянуться до 2028–2029 годов. Поэтому даже без изменений в руководстве ситуация на рынке видеокарт вряд ли улучшится в ближайшее время.