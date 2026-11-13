Redmi Note 18 впервые появился в сети: раскрыта мощность зарядки

Компания Xiaomi, судя по всему, приступила к подготовке к выпуску следующего поколения популярных смартфонов Redmi Note. В китайской базе сертификации 3C появилось новое устройство с модельным номером M841EE, которое поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, смартфон, скорее всего, относится к будущей серии Redmi Note 18. В то же время официального подтверждения от производителя пока нет.

Redmi Note 18 может получить аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч

По словам инсайдера, Xiaomi уже зарегистрировала три смартфона новой линейки. Самой дорогой и мощной моделью, вероятно, станет Redmi Note 18 Pro Max, для которого готовят аккумулятор емкостью около 10 000 мА·ч. Такой показатель позволит смартфону конкурировать с устройствами, ориентированными на длительную автономную работу. Однако пока неизвестно, получит ли именно эта модификация зарядку мощностью 67 Вт.

В сертификационных документах не указано коммерческое название устройства M841EE, поэтому пока невозможно определить, к какой именно версии Redmi Note 18 оно относится. Известно лишь о поддержке зарядки мощностью 67 Вт. Аналогичную характеристику имеет Redmi Note 17 Pro, который вышел в Китае с аккумулятором емкостью 9000 мА·ч. Более продвинутая модель Redmi Note 17 Pro Max уже оснащена аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч, поэтому новое поколение может сохранить аналогичные показатели автономности.

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Когда состоится презентация Redmi Note 18

Предыдущее поколение Redmi Note 17 дебютировало в Китае в июле 2026 года. В частности, Redmi Note 17 Pro получил 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3500 нит. Смартфон также оснащён основной камерой на 50 Мп и прямоугольным блоком камер на задней панели.

Международная версия Redmi Note 17 Pro, представленная в конце августа, получила аккумулятор несколько меньшей ёмкости — 8340 мА·ч. Это свидетельствует о том, что характеристики китайских и международных модификаций могут различаться. Подобная ситуация не исключена и для будущего поколения Redmi Note 18.

Digital Chat Station также сообщил, что до конца 2026 года Xiaomi планирует представить ещё несколько новых устройств. Однако пока неизвестно, будет ли среди них серия Redmi Note 18. Официальные названия моделей, полные технические характеристики и дата презентации пока не подтверждены.