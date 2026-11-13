Redmi Note 18 вперше засвітився у мережі: розкрито потужність заряджання

Компанія Xiaomi, схоже, розпочала підготовку до випуску наступного покоління популярних смартфонів Redmi Note. У китайській базі сертифікації 3C з’явився новий пристрій із модельним номером M841EE, який підтримує швидке дротове заряджання потужністю 67 Вт. За інформацією відомого інсайдера Digital Chat Station, смартфон, найімовірніше, належить до майбутньої серії Redmi Note 18. Водночас офіційного підтвердження від виробника поки немає.

Redmi Note 18 може отримати батарею на 10 000 мА·год

За словами інсайдера, Xiaomi вже зареєструвала три смартфони нової лінійки. Найдорожчою та найпотужнішою моделлю, ймовірно, стане Redmi Note 18 Pro Max, для якого готують акумулятор ємністю близько 10 000 мА·год. Такий показник дозволить смартфону конкурувати з пристроями, орієнтованими на тривалу автономну роботу. Однак наразі невідомо, чи отримає саме ця модифікація заряджання потужністю 67 Вт.

Сертифікаційні документи не розкривають комерційної назви пристрою M841EE, тому визначити його належність до конкретної версії Redmi Note 18 поки неможливо. Відомо лише про підтримку заряджання потужністю 67 Вт. Аналогічну характеристику має Redmi Note 17 Pro, який вийшов у Китаї з акумулятором ємністю 9000 мА·год. Старший Redmi Note 17 Pro Max уже оснащується батареєю на 10 000 мА·год, тому нове покоління може зберегти схожі показники автономності.

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Коли представлять Redmi Note 18

Попереднє покоління Redmi Note 17 дебютувало в Китаї в липні 2026 року. Зокрема, Redmi Note 17 Pro отримав 6,83-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1,5K та піковою яскравістю 3500 ніт. Смартфон також оснащений основною камерою на 50 Мп і прямокутним блоком камер на задній панелі.

Міжнародна версія Redmi Note 17 Pro, представлена наприкінці серпня, отримала дещо менший акумулятор ємністю 8340 мА·год. Це свідчить про те, що характеристики китайських і глобальних модифікацій можуть відрізнятися. Подібна ситуація не виключена і для майбутнього покоління Redmi Note 18.

Digital Chat Station також повідомив, що до кінця 2026 року Xiaomi планує представити ще кілька нових пристроїв. Однак наразі невідомо, чи буде серед них серія Redmi Note 18. Офіційні назви моделей, повні технічні характеристики та дата презентації залишаються непідтвердженими.