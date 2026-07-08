У США появилось новое оружие против спутников: оно не сбивает их, а «заглушает»

Космические силы США ввели в эксплуатацию новую систему Meadowlands, предназначенную для борьбы со спутниковой связью противника. Это не ракета и не лазер для уничтожения аппаратов на орбите, а наземный комплекс радиоэлектронной борьбы.

Meadowlands представляет собой усовершенствованную версию Counter Communications System — системы, предназначенной для нарушения работы спутниковых каналов связи. Её главная особенность заключается в том, что она не оставляет обломков на орбите. Вместо физического уничтожения спутника комплекс воздействует на его каналы передачи данных с помощью радиочастотного излучения.

Как работает Meadowlands

Система действует с земли и может мешать противнику использовать спутниковую связь во время конфликта. В США её описывают как средство, способное обнаруживать, нарушать, подавлять и ухудшать возможности противника в электромагнитном спектре.

Важный нюанс — эффект такого оружия может оказаться обратным. То есть операторы способны временно заблокировать или затруднить работу отдельных каналов связи, а по окончании действия спутник может вернуться к нормальной работе.

Это отличает Meadowlands от классического противоспутникового оружия, которое уничтожает объекты на орбите. Кинетические удары создают облака космического мусора, которые могут на протяжении многих лет представлять угрозу для других спутников, в том числе гражданских.

Почему это важно

Спутниковая связь стала критически важной для современной войны. Через спутники передаются данные для управления войсками, навигации, разведки, дронов, авиации и высокоточного оружия. Если временно лишить противника такой связи, это может существенно затруднить координацию его действий.

Meadowlands также стала более компактной и мобильной по сравнению с предыдущими версиями CCS. По данным L3Harris, комплекс можно размещать на колесных прицепах, что упрощает перемещение и развертывание системы в различных районах.

В Космических силах США особо отмечают возможность удаленного управления системой. Это позволяет операторам действовать как ближе к театру военных действий, так и с более защищенных тыловых позиций.

Космическая война становится менее зрелищной, но более опасной

Появление «Meadowlands» показывает, что борьба в космосе не обязательно будет выглядеть как уничтожение спутников ракетами. Все большую роль будет играть электромагнитный спектр — то есть невидимая борьба за связь, сигналы и передачу данных.

Для армий это означает новый уровень зависимости от защищенных каналов связи. Для спутниковых операторов — необходимость более эффективно защищать свои системы от подавления сигнала и радиоэлектронного воздействия.

Meadowlands не является «спутниковой пушкой» в привычном смысле. Но именно такие системы могут стать одним из главных инструментов будущих конфликтов: без взрывов на орбите, но с возможностью временно «ослепить» или «оглушить» спутниковую инфраструктуру противника.