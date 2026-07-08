США отримали нову зброю проти супутників: вона не збиває їх, а «глушить»

Космічні сили США прийняли в експлуатацію нову систему Meadowlands, призначену для боротьби із супутниковим зв’язком противника. Це не ракета й не лазер для знищення апаратів на орбіті, а наземний комплекс радіоелектронної боротьби.

Meadowlands є розвитком Counter Communications System — системи, яка має порушувати роботу супутникових каналів зв’язку. Її головна особливість у тому, що вона не створює уламків на орбіті. Замість фізичного знищення супутника комплекс впливає на його канали передавання даних за допомогою радіочастотного випромінювання.

Як працює Meadowlands

Система діє з землі й може заважати противнику використовувати супутникові комунікації під час конфлікту. У США описують її як засіб, здатний виявляти, порушувати, пригнічувати й погіршувати можливості супротивника в електромагнітному спектрі.

Важливий нюанс — ефект такої зброї може бути зворотним. Тобто оператори здатні тимчасово заблокувати або ускладнити роботу окремих каналів зв’язку, а після завершення дії супутник може повернутися до нормальної роботи.

Це відрізняє Meadowlands від класичної протисупутникової зброї, яка знищує об’єкти на орбіті. Кінетичні удари створюють хмари космічного сміття, що можуть роками загрожувати іншим супутникам, зокрема цивільним.

Чому це важливо

Супутниковий зв’язок став критично важливим для сучасної війни. Через супутники передаються дані для управління військами, навігації, розвідки, дронів, авіації та високоточної зброї. Якщо противника тимчасово позбавити такого зв’язку, це може суттєво ускладнити координацію його дій.

Meadowlands також зробили компактнішою та мобільнішою за попередні версії CCS. За даними L3Harris, комплекс можна розміщувати на колісних причепах, що спрощує перекидання й розгортання системи в різних районах.

Окремо в Космічних силах США наголошують на можливості віддаленої роботи системи. Це дозволяє операторам діяти як ближче до театру операцій, так і з більш захищених тилових позицій.

Космічна війна стає менш видовищною, але небезпечнішою

Поява Meadowlands показує, що боротьба в космосі не обов’язково виглядатиме як знищення супутників ракетами. Дедалі більшу роль відіграватиме електромагнітний спектр — тобто невидима боротьба за зв’язок, сигнали й передавання даних.

Для армій це означає новий рівень залежності від захищених каналів комунікації. Для супутникових операторів — потребу краще захищати свої системи від глушіння та радіоелектронного впливу.

Meadowlands не є «супутниковою гарматою» у звичному сенсі. Але саме такі системи можуть стати одним із головних інструментів майбутніх конфліктів: без вибухів на орбіті, але з можливістю тимчасово «осліпити» або «оглушити» супутникову інфраструктуру противника.