Hardnews

Нос к носу: SteamOS почти догнала Windows 11 на бюджетной Radeon RX 590

У самих іграх різниця мінімальна, зате SteamOS з'їдає майже вдвічі менше оперативної пам'яті (9,7 проти 15,9 ГБ).

Автор:
Natalia Daineko

Энтузиаст с YouTube-канала RandomGaminginHD проверил, насколько игровая операционная система SteamOS от Valve способна конкурировать с Windows 11 на бюджетной «железе». Для теста он собрал недорогой компьютер с видеокартой AMD Radeon RX 590, которую сегодня можно приобрести примерно за 100 долларов, и протестировал семь популярных игр в разрешении 1080p на SteamOS 3.8.14 и Windows 11 25H2.

Результаты показали, что существенной разницы между системами практически нет. В некоторых играх Windows 11 оказалась немного быстрее — прежде всего в GTA 5 Enhanced и Counter-Strike 2, где отрыв достигал 9–10 %. В то же время в ряде игр, в частности в Elden Ring и Mafia Definitive Edition, SteamOS даже немного опередила «окна».

ИграНастройкиSteamOS 3.8.14Windows 11 25H2Разница
GTA 5 EnhancedОчень высокий60,3 кадров в секунду67,1 кадров в секунду−10,1 %
Counter-Strike 2High142,9 кадров в секунду157,1 кадров в секунду−9,0 %
Red Dead Redemption 2Очень высокий + FSR76,5 кадров в секунду81,0 кадров в секунду−5,6 %
The Last of Us: Часть IНизкий57,0 кадров в секунду57,3 кадров в секунду−0,5 %
«Человек-паук: Ремастеринг»Medium69,5 кадров в секунду69,1 кадров в секунду+0,6 %
Mafia: Definitive EditionHigh66,5 кадров в секунду65,5 кадров в секунду+1,5 %
Elden RingОчень высокий54,8 кадров в секунду53,9 кадров в секунду+1,7 %

SteamOS продемонстрировала заметное преимущество в потреблении ресурсов. Система на базе Linux занимала около 9,7 ГБ оперативной памяти против 15,9 ГБ в Windows 11, а потребление видеопамяти было примерно одинаковым — 5,2 против 5,5 ГБ.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Автор пришёл к выводу, что для владельцев недорогих ПК SteamOS уже является полноценной альтернативой Windows 11: в самих играх разница практически незаметна, зато бесплатная система оставляет больше свободной памяти для остальных задач.

Поделиться этой статьей

Сейчас на главной

Последние новости

Вас може зацікавити