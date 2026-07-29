Нос к носу: SteamOS почти догнала Windows 11 на бюджетной Radeon RX 590

Энтузиаст с YouTube-канала RandomGaminginHD проверил, насколько игровая операционная система SteamOS от Valve способна конкурировать с Windows 11 на бюджетной «железе». Для теста он собрал недорогой компьютер с видеокартой AMD Radeon RX 590, которую сегодня можно приобрести примерно за 100 долларов, и протестировал семь популярных игр в разрешении 1080p на SteamOS 3.8.14 и Windows 11 25H2.
Результаты показали, что существенной разницы между системами практически нет. В некоторых играх Windows 11 оказалась немного быстрее — прежде всего в GTA 5 Enhanced и Counter-Strike 2, где отрыв достигал 9–10 %. В то же время в ряде игр, в частности в Elden Ring и Mafia Definitive Edition, SteamOS даже немного опередила «окна».
|Игра
|Настройки
|SteamOS 3.8.14
|Windows 11 25H2
|Разница
|GTA 5 Enhanced
|Очень высокий
|60,3 кадров в секунду
|67,1 кадров в секунду
|−10,1 %
|Counter-Strike 2
|High
|142,9 кадров в секунду
|157,1 кадров в секунду
|−9,0 %
|Red Dead Redemption 2
|Очень высокий + FSR
|76,5 кадров в секунду
|81,0 кадров в секунду
|−5,6 %
|The Last of Us: Часть I
|Низкий
|57,0 кадров в секунду
|57,3 кадров в секунду
|−0,5 %
|«Человек-паук: Ремастеринг»
|Medium
|69,5 кадров в секунду
|69,1 кадров в секунду
|+0,6 %
|Mafia: Definitive Edition
|High
|66,5 кадров в секунду
|65,5 кадров в секунду
|+1,5 %
|Elden Ring
|Очень высокий
|54,8 кадров в секунду
|53,9 кадров в секунду
|+1,7 %
SteamOS продемонстрировала заметное преимущество в потреблении ресурсов. Система на базе Linux занимала около 9,7 ГБ оперативной памяти против 15,9 ГБ в Windows 11, а потребление видеопамяти было примерно одинаковым — 5,2 против 5,5 ГБ.
Автор пришёл к выводу, что для владельцев недорогих ПК SteamOS уже является полноценной альтернативой Windows 11: в самих играх разница практически незаметна, зато бесплатная система оставляет больше свободной памяти для остальных задач.