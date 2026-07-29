Нос к носу: SteamOS почти догнала Windows 11 на бюджетной Radeon RX 590

Энтузиаст с YouTube-канала RandomGaminginHD проверил, насколько игровая операционная система SteamOS от Valve способна конкурировать с Windows 11 на бюджетной «железе». Для теста он собрал недорогой компьютер с видеокартой AMD Radeon RX 590, которую сегодня можно приобрести примерно за 100 долларов, и протестировал семь популярных игр в разрешении 1080p на SteamOS 3.8.14 и Windows 11 25H2.

Результаты показали, что существенной разницы между системами практически нет. В некоторых играх Windows 11 оказалась немного быстрее — прежде всего в GTA 5 Enhanced и Counter-Strike 2, где отрыв достигал 9–10 %. В то же время в ряде игр, в частности в Elden Ring и Mafia Definitive Edition, SteamOS даже немного опередила «окна».

Игра Настройки SteamOS 3.8.14 Windows 11 25H2 Разница GTA 5 Enhanced Очень высокий 60,3 кадров в секунду 67,1 кадров в секунду −10,1 % Counter-Strike 2 High 142,9 кадров в секунду 157,1 кадров в секунду −9,0 % Red Dead Redemption 2 Очень высокий + FSR 76,5 кадров в секунду 81,0 кадров в секунду −5,6 % The Last of Us: Часть I Низкий 57,0 кадров в секунду 57,3 кадров в секунду −0,5 % «Человек-паук: Ремастеринг» Medium 69,5 кадров в секунду 69,1 кадров в секунду +0,6 % Mafia: Definitive Edition High 66,5 кадров в секунду 65,5 кадров в секунду +1,5 % Elden Ring Очень высокий 54,8 кадров в секунду 53,9 кадров в секунду +1,7 %

SteamOS продемонстрировала заметное преимущество в потреблении ресурсов. Система на базе Linux занимала около 9,7 ГБ оперативной памяти против 15,9 ГБ в Windows 11, а потребление видеопамяти было примерно одинаковым — 5,2 против 5,5 ГБ.

Автор пришёл к выводу, что для владельцев недорогих ПК SteamOS уже является полноценной альтернативой Windows 11: в самих играх разница практически незаметна, зато бесплатная система оставляет больше свободной памяти для остальных задач.