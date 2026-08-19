Число китайских автомобилей в Украине сократилось вдвое: что покупали украинцы в июле

Китайский сегмент украинского авторынка заметно охладился. По данным «Укравтопрома», в июле украинцы приобрели 1026 легковых автомобилей, ввезенных из Китая, — это вдвое меньше, чем в июле 2025 года. Просели обе категории, но неравномерно. Новых автомобилей было куплено 767 единиц, то есть на 55% меньше, чем в прошлом году, тогда как подержанных — 259, и здесь падение более скромное — минус 29%.

При этом структура китайского импорта не изменилась — абсолютное большинство ввезенных легковых автомобилей, 51 %, составляют электромобили. Китай остается для украинцев прежде всего источником доступных «электричек», и именно эта специфика, вероятно, объясняет часть падения. Прошлый июль был периодом ажиотажных покупок электромобилей на фоне ожидаемой отмены налоговых льгот, поэтому высокая база сравнения делает нынешние цифры более драматичными, чем они есть на самом деле.

В рейтинге новых китайских автомобилей безусловным лидером является BYD Sea Lion 06 с 94 проданными автомобилями, который оторвался от преследователей более чем вдвое.

Место Модель (новые) Продано, шт. 1 BYD Sea Lion 06 94 2 BYD Leopard 3 40 3 VW ID.UNYX 39 4 Jetour X50 37 5 Zeekr 001 36

Среди участвующих в гонке картина более пестрая, а отрывы минимальны — лидеров разделяют считанные автомобили.

Место Модель (подержанные) Продано, шт. 1 BYD Song L 21 2 Polestar 2 20 3 BYD Sea Lion 06 19 4 Zeekr 7X 17 5 VW ID.UNYX 16

Показательно, что BYD доминирует в обоих рейтингах — у марки по два представителя в каждой пятерке, а Sea Lion 06 сумел попасть сразу в обе. Интересная деталь и с Volkswagen ID.UNYX — формально это немецкий бренд, но модель производится в Китае именно для китайского рынка, откуда и попадает в Украину, поэтому в статистике она вполне заслуженно фигурирует как «китаянка». Присутствие в топе подержанных автомобилей Zeekr 7X напоминает, что китайский премиум тоже нашёл своего украинского покупателя.

Несмотря на двукратное падение, списывать китайский сегмент со счетов пока рано. Ассортимент моделей только расширяется, цены на электромобили из КНР остаются самыми агрессивными на рынке, и как только эффект высокой прошлогодней базы исчерпается, статистика, скорее всего, выровняется.

Напомним, что мы уже рассматривали общую картину рынка отдельно. Ранее мы писали об итогах украинского авторынка за июль — с подробностями о том, какие новые и подержанные автомобили украинцы покупали наиболее активно.