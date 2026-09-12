Volvo значительно обновила XC40: новый дизайн, 11,2-дюймовый экран и Google Gemini

Volvo обновила компактную модель XC40 вместе с электромобилями EX40 и EC40. Речь идет не о полностью новом поколении, а о довольно основательной модернизации модели, которая коснулась экстерьера, салона, мультимедиа и систем безопасности.

Внешне XC40 можно будет узнать по новой версии фирменных фар Thor’s Hammer Matrix LED. Также Volvo обновила решетку радиатора, передний бампер, капот и передние крылья.

Сзади появились новые светодиодные фонари, измененная дверь багажника и другой бампер. Для кроссовера будут предлагаться новые легкосплавные диски диаметром 18, 19 и 20 дюймов.

В салоне появился Google Gemini

Заметно изменилась и центральная консоль. Старый дисплей уступил место более крупному 11,2-дюймовому экрану с обновленным интерфейсом Volvo Car UX.

Одной из главных новинок стал Google Gemini, который постепенно заменяет Google Assistant в автомобилях Volvo. ИИ-помощник лучше понимает естественную разговорную речь и контекст запроса.

Например, водитель может попросить Gemini:

спланировать маршрут;

предложить интересные остановки по пути;

найти информацию о пункте назначения;

работать с сообщениями с помощью голосовых команд.

Volvo уже начала внедрять Gemini в автомобили с встроенной системой Google, выпущенные начиная с 2020 года, поэтому эта функция не будет эксклюзивной для новой модели XC40. Её доступность зависит от страны и конкретной версии автомобиля.

Больше камер и радаров

Комплекс систем помощи водителю претерпел серьезное обновление. XC40 оснастили новыми передними и боковыми радарами, новой фронтальной камерой, задними радарами, 12 ультразвуковыми датчиками и обновленными парковочными камерами.

Появилась система Door Opening Alert, которая предупреждает о велосипедисте или другом транспортном средстве перед открытием дверей. Систему Pilot Assist научили помогать при смене полосы движения, а опциональная камера кругового обзора теперь может формировать трехмерное изображение вокруг автомобиля.

При этом революционных изменений в силовой установке не произошло. XC40 по-прежнему остается бензиновым кроссовером с технологией mild hybrid, тогда как EX40 и EC40 выступают в качестве полностью электрических альтернатив.

Таким образом, Volvo фактически решила продлить жизнь модели, дебютировавшей ещё в 2017 году, не меняя проверенную платформу. Основной акцент был сделан на том, что покупатель замечает каждый день: мультимедиа, системы помощи водителю, дизайн и программное обеспечение.